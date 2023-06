Galactic 01: i tre italiani sul volo spaziale

A conferma di quanto anticipato nelle scorse settimane, il volo spaziale e commerciale Galactic 01 di Virgin Galactic previsto per il 29 giugno avrà a bordo tre italiani appartenenti all’Aeronautica Militare e al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Oggi sono stati confermati i loro nomi, che nel corso della missione avranno il compito di svolgere esperimenti relativi agli ambiti della termofluidodinamica, della biomedicina e dello sviluppo di materiali innovativi e sostenibili in condizioni di microgravità.

I tre italiani a bordo del volo spaziale Galactic 01

Si tratta del Colonello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana, del Tenente Colonnello Angelo Landolfi, Medico dell’Aeronautica Militare Italiana, e di Pantaleone Carlucci, ingegnere e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Nel dettaglio, Villadei sarà il comandante della missione Virtute 1, occupandosi degli esperimenti a gestione passiva, indossando una tuta ultratecnologica per misurare i dati biometrici e le risposte fisiologiche. Il volo Galactic 01 fa parte del percorso di addestramento da astronauta in vista di una futura missione spaziale orbitale sulla ISS. Di seguito la sua dichiarazione.

Questa missione è il primo volo suborbitale italiano ed europeo. Una missione innovativa e pionieristica, ideata e progettata insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche e Virgin Galactic con l’obiettivo di testare la versatilità del volo spaziale suborbitale ai fini della ricerca scientifica e tecnologica. Stiamo conducendo esperimenti in diverse discipline all’interno di un’unica missione e stiamo utilizzando l’intero profilo di volo per raccogliere dati dal valore inestimabile. Il volo spaziale suborbitale rivoluzionerà il trasporto aeronautico e offrirà l’accesso allo spazio a una comunità molto più ampia.

Landolfi, tra le altre cose, misurerà le performance cognitive in microgravità, studiando poi come alcune sostanze liquide e solide si mescolano in microgravità. Ancora, Carlucci condurrà test con sensori multipli per analizzare la frequenza cardiaca, le funzioni cerebrali e altri parametri vitali durante il volo spaziale e in un ambiente di microgravità. Chiudiamo con le parole di Michael Colglazier, CEO di Virgin Galactic, riportate nel comunicato stampa ricevuto in redazione.