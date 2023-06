Virgin Galactic 01: prima missione con tre italiani

Virgin Galactic ha annunciato l’inizio dei voli commerciali con la missione Galactic 01 prevista tra il 27 e il 30 giugno 2023. A bordo della VSS Unity (SpaceShipTwo) ci saranno tre italiani (due militari dell’Aeronautica e un ricercatore del CNR). L’azienda di Richard Branson ha già programmato la missione Galactic 02 per inizio agosto, mentre le successive avranno cadenza mensile.

Virgin Galactic 01 con tre italiani

Virgin Galactic ha completato il primo volo con equipaggio il 12 luglio 2021 (missione Unity 22). Uno dei sei passeggeri era il proprietario dell’azienda. La successiva missione Unity 23 era prevista per fine settembre 2021, ma è stata posticipata prima per risolvere un difetto di fabbricazione e poi per effettuare un intervento di manutenzione programmata.

Con la missione Unity 24 sono stati completati i test dei due velivoli (VSS Unity e VMS Eve), mentre alla missione Unity 25 hanno partecipato quattro dipendenti di Virgin Galactic. Dopo aver completato le successive analisi e ispezioni dei velivoli, l’azienda di Branson è pronta per il primo volo commerciale con clienti paganti (450.000 dollari a testa).

Galactic 01 è una missione di ricerca scientifica. A bordo della VSS Unity ci saranno due militari dell’Aeronautica (Walter Villadei e Angelo Landolfi) e un ricercatore del CNR (Pantaleone Carlucci) che effettuerà esperimenti di microgravità. Walter Villadei è stato anche scelto come pilota della Crew Dragon di SpaceX per la missione Ax-3 prevista a fine 2023. Il quarto passeggero sarà Beth Moses, Chief Astronaut Instructor di Virgin Galactic.

Michael Colglazier, CEO di Virgin Galactic, ha dichiarato:

Lanciamo la prima offerta di voli commerciali spaziali con due prodotti innovativi: la nostra ricerca scientifica e le missioni spaziali con astronauti privati. Questo nuovo entusiasmante capitolo di Virgin Galactic è stato promosso dall’innovazione, dalla determinazione e dalla volontà di offrire ai clienti un’esperienza impareggiabile e davvero trasformativa.

Maggiori dettagli relativi all’equipaggio e alla programmazione dei voli verranno comunicati prima di ogni missione. Le missioni Galactic 01 e Galactic 02 potranno essere eseguite in diretta streaming sul sito ufficiale.