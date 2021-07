Virgin Galactic e Richard Branson nello spazio

Virgin Galactic ha completato con successo il primo volo nello spazio con un equipaggio di sei persone, tra cui il proprietario Richard Branson. La missione Unity 22 è stata trasmessa in diretta streaming sul sito di Virgin Galactic, YouTube, Facebook e Twitter. Il successo ottenuto apre le porte al turismo spaziale. Uno dei futuri passeggeri sarà Elon Musk.

Il decollo della VMS Eve (il velivolo che trasporta la VSS Unity) è avvenuto alle ore 16:40 italiane dallo Spaceport America in New Mexico. Dopo circa 50 minuti, la VSS Unity (SpaceShipTwo) è stata rilasciata, proseguendo il suo volo fino ad un'altitudine di 53,5 miglia (circa 86 Km) e raggiungendo una velocità di Mach 3. Branson ha successivamente annunciato l'apertura di una lotteria per l'assegnazione di due posti sulla VSS Unity. È possibile partecipare fino al 1 settembre sulla piattaforma Omaze. I vincitori verranno comunicato il 29 settembre.

I primi turisti spaziali voleranno nello spazio nel 2022. Uno di essi sarà Elon Musk. Il fondatore di SpaceX era presente in New Mexico e ha fatto visita all'amico Branson prima del lancio.

Il prossimo 20 luglio toccherà a Jeff Bezos volare nello spazio a bordo della New Shepard di Blue Origin. Due giorni prima del decollo della VSS Unity, l'azienda di Bezos ha voluto sottolineare che Virgin Galactic non ha in realtà raggiunto lo spazio, in quanto è necessario superare la linea di Karman (100 Km).

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ

— Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021