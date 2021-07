Wally Funk, 82 anni, andrà nello spazio con i fratelli Bezos

Ancora pochi giorni e Jeff Bezos cederà definitivamente l'ingombrante ruolo di CEO Amazon al successore Andy Jassy (già alla guida di AWS), per poi potersi dedicare anima e corpo alle sue altre attività filantropiche e imprenditoriali, come quelle rivolte alla creazione di un impero del turismo spaziale. Sarà presente a bordo di New Shepard, per il primo volo di questo tipo organizzato dalla sua Blue Origin.

A 82 anni il primo volo nello spazio: Wally Funk su New Shepard

Non si sentirà solo: insieme a lui il fratello Mark e un misterioso passeggero che ha staccato un assegno da 28 milioni di dollari. La quarta poltrona sarà occupata da Wally Funk, all'anagrafe Mary Wallace Funk. Classe 1940, è stata un asso dell'aviazione statunitense e si è battuta per l'ingresso delle donne nel programma di astronauti NASA, ben prima che una proposta di questo tipo fosse accettata dall'agenzia. Ora potrà coronare il suo sogno.

Il decollo è previsto per la giornata del 20 luglio. La combriccola viaggerà a bordo della capsula fino a raggiungere l'apogeo a circa 100 Km dalla Terra, per poi tornare al suolo con un atterraggio morbido tra le sabbie del deserto texano. La durata complessiva dell'esperienza prevista è di 11 minuti.

Il nome scelto, New Shepard, è un omaggio alla memoria di Alan Shepard, il primo astronauta statunitense. A portarla fuori dall'atmosfera sarà il razzo Blue Origin 3, anch'esso recuperabile e riutilizzabile per i lanci successivi.