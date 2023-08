Galaxy Book2 Pro: il potentissimo notebook 5G quasi a metà prezzo (-42%)

Samsung Galaxy Book2 Pro è un notebook potente e all’avanguardia, che è oggi in offerta su Amazon con uno sconto clamoroso del 42%.

Questo significa che puoi portarti a casa questo potente dispositivo a soli 899,90 euro invece di 1549, risparmiando così ben 649,10 euro al minimo storico assoluto.

Samsung Galaxy Book2 Pro: sottile, potente e con 5G integrato

Il Samsung Galaxy Book2 Pro è un PC portatile ultrafino da 15,6 pollici con un display FHD Amoled che offre immagini di straordinaria qualità e colori vividi. Con una potente piattaforma Intel Evo, questo notebook gestisce facilmente carichi di elaborazione pesanti grazie al processore Intel Core di dodicesima generazione basato sulla nuova architettura core ibrida.

La sua costruzione sottile e leggera non sacrifica nulla in termini di prestazioni, ma ti offre una portabilità senza paragoni, permettendoti di portare il Galaxy Book2 Pro ovunque tu vada. Questo notebook è dopotutto un concentrato di tecnologia, con una RAM da 8GB LPDDR5 e un’unità di archiviazione SSD NVMe da 256GB, che ti garantiscono prestazioni veloci e fluide in ogni situazione.

Oltre alle sue straordinarie prestazioni, il Galaxy Book2 Pro 5G è anche progettato per proteggere la tua privacy. Con funzionalità di sicurezza basate sull’hardware e un sistema di protezione delle informazioni critico, puoi essere sicuro che i tuoi dati saranno sempre al sicuro.

Questo notebook è parte dell’ecosistema Samsung Galaxy, il che significa che puoi sfruttare al massimo le comunicazioni tra dispositivi compatibili per una maggiore produttività. Puoi collegare il tuo Galaxy Book2 Pro 5G con un Galaxy Tab in modalità wireless per aggiungere un secondo schermo, duplicando o estendendo il tuo lavoro e sfruttando al meglio la tecnologia Samsung Multi Control.

Inoltre, con l’app del telefono ottimizzata per gli utenti Galaxy, puoi collegare il tuo telefono al PC portatile, offrendo un’esperienza inter-dispositivo ottimale per darti una comodità senza precedenti.

Non perdere l’occasione di portare a casa il Samsung Galaxy Book2 Pro a un prezzo eccezionale. Acquistalo ora su Amazon a soli 899,90 euro e scopri un nuovo livello di potenza, versatilità e comodità nel tuo lavoro e intrattenimento digitale.