Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 resistenti all'acqua?

Come sempre accade in questi casi, prima dell'evento ufficiale trapelano varie indiscrezioni su design e specifiche. La più recente sui nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 riguarda la certificazione IPX8, quindi anche i due smartphone pieghevoli dovrebbero essere resistenti all'acqua. L'annuncio è fissato per l'11 agosto alle ore 16:00 italiane.

Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3: possibili specifiche

L'indiscrezione di Evan Blass era stata anticipata da Max Weinbach la scorsa settimana. Entrambi gli smartphone pieghevoli di Samsung dovrebbe essere resistenti all'acqua fino a 1,5 metri di profondità per almeno 30 minuti. La sigla IPX8 significa però che non verrà garantita la resistenza alla polvere, quindi il produttore coreano dovrà trovare la soluzione migliore per bloccare il suo ingresso.

Nel comunicato ufficiale che annuncia l'evento Unpacked di agosto viene chiaramente specificato che i nuovi smartphone saranno più durevoli, grazie all'uso di materiali più resistenti. Confermando che non verrà presentato nessun Galaxy Note, Samsung ha promesso che alcune sue peculiarità troveranno posto sui due dispositivi pieghevoli. Una di esse è il supporto per la stilo S Pen, ma verrà annunciata una specifica versione per smartphone pieghevoli.

Few upcoming foldable details. Z Flip3

– 6.7" internal / 1.9" cover displays

– 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie) Z Fold3

– 7.6" internal / 6.2" external displays

– 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

– 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition) Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt — Evan (@evleaks) July 26, 2021

Il noto leaker Evan Blass ha svelato anche le principali specifiche. Il Galaxy Z Fold 3 dovrebbe avere uno schermo interno da 7,6 pollici, uno schermo esterno da 6,2 pollici, tre fotocamere posteriori da 12 megapixel, una cover camera da 10 megapixel e una fotocamera interna da 4 megapixel. Il Galaxy Z Flip 3, invece, dovrebbe avere uno schermo interno da 6,7 pollici, uno schermo esterno da 2,1 pollici, due fotocamere posteriori da 12 megapixel e una fotocamera frontale da 10 megapixel.