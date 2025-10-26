Gaming Copilot: Microsoft addestra i modelli AI?

Da circa un mese, tutti gli utenti che hanno dispositivi con Windows 11 possono sfruttare la funzionalità Gaming Copilot per ricevere aiuto dall’assistente digitale durante le sessioni di gioco. Un utente ha scoperto una voce nelle impostazioni relative alla privacy che indica l’uso degli screenshot per l’addestramento dei modelli AI. Microsoft ha dichiarato che Gaming Copilot usa gli screenshot solo per fornire risposte migliori.

Gli screenshot non sono usati per l’addestramento

Come si può intuire dal nome, Gaming Copilot è una versione dell’assistente AI che “vede” i giochi sullo schermo e può aiutare l’utente durante il gameplay. È un widget integrato nella Game Bar di Windows 11, accessibile con la combinazione di tasti Win + G dopo aver installato l’app Xbox per PC.

Quando il giocatore chiede informazioni tramite la modalità vocale, Gaming Copilot può usare gli screenshot catturati durante il gioco per fornire risposte più utili. Ciò evita di descrivere in dettaglio la scena. Un utente ha scoperto che questa opzione è già attivata nelle impostazioni.

Lo stesso utente ha scoperto un’altra opzione nelle impostazioni relative alla privacy che permette di usare il testo per l’addestramento dei modelli AI. Gaming Copilot effettuerebbe quindi il riconoscimento dei caratteri (OCR) negli screenshot e invierebbe il testo ai server di Microsoft.

L’azienda di Redmond ha dichiarato che non usa gli screenshot per addestrare i modelli:

Quando utilizzi attivamente Gaming Copilot nella Game Bar, questa può utilizzare screenshot del tuo gameplay per comprendere meglio cosa sta succedendo e fornirti risposte più utili. Questi screenshot non vengono utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale e Gaming Copilot è una funzionalità opzionale che ha accesso al gameplay solo quando stai giocando e lo stai utilizzando attivamente.

Microsoft ha inoltre aggiunto che:

Gaming Copilot può usare le sue conversazioni testuali o vocali con i giocatori per addestrare e migliorare l’intelligenza artificiale.

Questa opzione deve essere però attivata manualmente nelle impostazioni della Game Bar. Chi non si fida delle parole di Microsoft non deve usare Gaming Copilot. Per rimuovere Game Bar deve essere usato un comando PowerShell con privilegi di amministratore, quindi è un’operazione non alla portata di tutti.