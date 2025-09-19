 Xbox Gaming Copilot per tutti su Windows 11
Gaming Copilot è ora disponibile per tutti gli utenti all'interno della Game Bar su Windows 11 e può essere utilizzato come compagno di gioco.
Microsoft

Microsoft ha annunciato che Gaming Copilot è disponibile per tutti gli utenti su computer con Windows 11, mentre arriverà nell’app Xbox mobile entro il mese di ottobre. La funzionalità, finora accessibile in versione beta solo in alcuni paesi, sarà presente anche sulle console portatili ROG Xbox Ally e Ally X in vendita dal 16 ottobre.

A cosa serve Gaming Copilot?

Microsoft ha integrato l’intelligenza artificiale in quasi tutti i prodotti, tra cui sistemi operativi, browser e software di produttività. A metà marzo ha introdotto una versione del suo assistente digitale che può diventare un compagno di gioco. Gaming Copilot è integrato direttamente nella Game Bar e supporta sia l’interazione testuale che vocale. Nel corso dei mesi sono stati apportati diversi miglioramenti grazie ai feedback ricevuti.

Ovviamente la modalità vocale è l’opzione preferita dai giocatori, in quanto le mani sono sulla tastiera o impugnano un controller. Su PC è possibile utilizzare due modalità di interazione: Pusk to Talk e Mini Mode. La prima è utile per conversazioni brevi. È sufficiente impostare un tasto rapido per chiedere aiuto all’assistente durante il gioco. La seconda permette di mantenere visibile sullo schermo un widget per le conversazioni più lunghe.

Xbox Gaming Copilot

Nell’app Xbox mobile è invece necessario aprire la relativa scheda. Gaming Copilot può rispondere a domande sul gioco in corso, eventualmente analizzando gli screenshot. Può inoltre fornire suggerimenti sui titoli da giocare e su come raggiungere i successivi obiettivi. Le conversazioni possono essere eliminate in qualsiasi momento.

Per accedere a Gaming Copilot deve essere installata l’app Xbox su PC. Premendo la combinazione Win + G viene aperta la Game Bar in cui c’è l’icona di Gaming Copilot (occorre un account Xbox). Su mobile è sufficiente installare l’ultima versione dell’app Xbox.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 19 set 2025

19 set 2025
