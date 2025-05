Copilot for Gaming in test con l'app mobile Xbox

Microsoft ha annunciato l’avvio dei test per la versione beta di Copilot for Gaming. L’assistente digitale, accessibile tramite l’app Xbox per Android e iOS, fornisce informazioni sui giochi considerando l’attività Xbox dell’utente e utilizzando le fonti tramite Bing. Al momento è disponibile solo in inglese in alcuni paesi.

Come funziona Copilot for Gaming

Copilot for Gaming viene definito da Microsoft come “ultimate gaming sidekick”, ovvero un compagno di gioco definitivo. Gli utenti potranno accedere a Copilot for Gaming tramite l’app Xbox per Android e iOS, quindi su un secondo schermo. L’assistente conosce il gioco eseguito in un dato momento e le attività Xbox. Ciò consente di rispondere a qualsiasi domanda sui giochi, fornire link a maggiori informazioni quando la risposta include fonti web o rispondere a domande basate sull’account, sulla cronologia di gioco e sui risultati.

L’interazione può avvenire tramite testo o comandi vocali. Microsoft ha fornito alcuni suggerimenti per l’uso di Copilot for Gaming. Gli utenti possono chiedere informazioni sui giochi (anche per superare determinati ostacoli), ricevere consigli oppure chiedere quando scade l’abbonamento.

Microsoft aggiornerà l’assistente per offrire un’esperienza più personalizzata e un’assistenza proattiva. Copilot for Gaming è disponibile solo in inglese in 53 paesi (PDF). L’Unione europea è al momento esclusa. Nei prossimi mesi sarà disponibile anche tramite la Game Bar su Windows.