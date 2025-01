Gaming online : l'esperienza migliora con una VPN, ecco perché

Una VPN può tornare utile anche per il gaming online, garantendo all’utente una serie di vantaggi che possono fare la differenza. Attivando una connessione VPN, infatti, è possibile sfruttare alcune funzionalità pensate per offrire un’esperienza d’uso migliore ai videogiocatori.

Ad esempio, un servizio di questo tipo permette di evitare le limitazioni di banda che gli operatori possono applicare alla connessione durante una sessione di multiplayer online. Un servizio di questo tipo può proteggere dagli attacchi DDoS.

I videogiocatori che utilizzano una VPN, inoltre, hanno la possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese. Questo trucco può essere utile per accedere a giochi disponibili solo in alcuni Paesi o anche per evitare le discriminazioni di prezzo in fase di acquisto di contenuti digitali.

La VPN giusta per il gaming è NordVPN, ora in offerta al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, con il piano di 24 mesi (sempre con 30 giorni di garanzia di rimborso), oppure con il piano mensile da 12,99 euro. NordVPN aggiunge anche la funzione Meshnet che permette di creare dei LAN party virtuali.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Perché scegliere NordVPN come VPN per il gaming

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, con connessione protetta dalla crittografia e una politica no log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento. La connessione, inoltre, è sempre senza limiti di banda e di traffico dati ed è possibile utilizzare il servizio da 10 dispositivi in contemporanea. C’è poi la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server che copre oltre 100 Paesi, in modo da ottenere facilmente l’indirizzo IP di un altro Paese.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile in offerta al prezzo scontato di 3,39 euro al mese. Per sfruttare la promo in corso basta premere sul box qui di sotto e andare poi a selezionare il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.