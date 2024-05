Gamma permette di giocare gratis ai giochi PlayStation su iPhone

A partire dall’aprile scorso, Apple ha introdotto dei cambiamenti all’App Store che adesso permettono la pubblicazione di emulatori per console e giochi. Questo è successo a seguito di una multa inflitta dall’unione europea all’azienda di Cupertino, pari a ben 2 miliardi di dollari.

Per via di ciò, gli sviluppatori di ZodTTD, un’azienda software già autrice di giochi e altre app per tutte le piattaforme mobili, hanno potuto pubblicare Gamma, ovvero un nuovo emulatore per i giochi PlayStation disponibile per iOS in maniera totalmente gratuita.

Gamma: il nuovo emulatore per giocare gratis ai giochi PlayStation su iOS

Gamma è un emulatore PlayStation da poco disponibile gratuitamente sull’App Store iOS, uno dei primi a essere rilasciati per il noto ecosistema mobile Apple dopo le modifiche spinte dalla sanzione europea. Gli sviluppatori ZodTTD sono già noti per la creazione di jailbreak e app (inclusi emulatori anche per Nintendo) destinate ad iPhone a cui è stato fatto il jailbreak.

L’emulatore permette di eseguire soltanto i giochi della PlayStation 1, almeno nella sua prima versione: gli utenti appassionati o nostalgici, che decideranno di scaricarlo, potranno eseguire senza troppi problemi celebri titoli come Gran Turismo e Crash Bandicoot direttamente da iPhone, oppure anche iPad.

L’emulatore supporta anche i salvataggi e i caricamenti eseguiti in qualsiasi momento, oltre che una comoda sincronizzazione dei progressi su un servizio cloud. Non manca il supporto per i controller di gioco che supportano lo standard MFi, pensati per essere collegati ai dispositivi mobili, e skin personalizzate per coloro che opteranno per l’uso di controlli touch.

Gamma sembra andare piuttosto bene per la maggior parte dei giochi, anche se è comunque presente qualche problemino che causa dei glitch audio. Piccolezze che saranno sicuramente risolte nei prossimi aggiornamenti.

Ovviamente l’emulatore non include alcun gioco al suo interno e, come previsto dalla legge, i giocatori dovranno prima procurarsi o possedere già il gioco originale prima di poter scaricare la ROM relativa.

Il nuovo emulatore Gamma per i giochi PlayStation 1 può essere scaricato in maniera totalmente gratuita per tutti i dispositivi iPhone o iPad a partire da iOS 15.