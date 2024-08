GARM chiude: vittoria per Elon Musk?

World Federation of Advertisers (WFA) ha annunciato la chiusura dell’iniziativa Global Alliance for Responsible Media (GARM) avviata nel 2019 per aiutare gli inserzionisti a non supportare inavvertitamente contenuti pericolosi o illegali pubblicati sui social media. X aveva denunciato WFA e GARM, accusando le organizzazioni di boicottaggio sistematico. La decisione potrebbe essere considerata una vittoria per Elon Musk. Secondo il Check My Ads Institute, il social network perderà altri inserzionisti.

Vittoria o sconfitta per X?

La denuncia è stata presentata da X dopo la pubblicazione di un report della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti (a maggioranza repubblicana), in base al quale GARM avrebbe chiesto agli inserzionisti di interrompere le campagne pubblicitarie su X perché possono essere associate a contenuti pericolosi o illegali.

Secondo X, GARM avrebbe spinto gli inserzionisti a boicottare il social network e ciò ha causato perdite economiche di miliardi di dollari. Molti esperti ritengono che X non può provare che gli inserzionisti hanno violato la legge antitrust o addirittura il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, come sostiene Musk.

La WFA ha dichiarato che GARM era una piccola iniziativa senza scopo di lucro e le recenti accuse hanno prosciugato significativamente le finanze, quindi le sue attività sono state interrotte. Il caso continuerà comunque in tribunale, a meno che X non ritiri la denuncia. La CEO Linda Yaccarino ha espresso la sua soddisfazione:

No small group should be able to monopolize what gets monetized. This is an important acknowledgement and a necessary step in the right direction. I am hopeful that it means ecosystem-wide reform is coming. https://t.co/BlHqHqZEyp — Linda Yaccarino (@lindayaX) August 8, 2024

Check My Ads Institute, un’altra organizzazione che opera nel settore dell’advertising, sostiene che la chiusura di GARM sia in realtà una sconfitta per X. A causa delle conseguenze dello scontro legale, l’azienda californiana perderà altri inserzionisti.