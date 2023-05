Garmin Forerunner 745: offerta FOTONICA su eBay con questo codice

Gli smartwatch Garmin sono orologi sportivi che ti aiutano a vivere al meglio le tue esperienze sportive e digitali. Parliamo di orologi affidabili e resistenti, dotati di GPS integrato e di una batteria che dura a lungo. Sono dedicati a diversi scopi, che sia l’attività sportiva semplice o situazioni un po’ più estreme: sicuramente sono accomunati dalla possibilità di adattarli al tuo stile e alla tua personalità, garantendoti qualità ed efficienza che dura a lunga.

Se hai sempre desiderato acquistarne uno, ora hai una grande possibilità: perché il Garmin Forerunner 745 è in sconto del 15% su eBay e costa solo 297,50 euro invece di 350. Basta inserire il codice MENO15 al momento del pagamento e il prezzo si abbasserà: affrettati perché l’offerta scade tra poche ore e le scorte sono limitate.

Garmin Forerunner 745: lo smartwatch ideale per lo sport

Il Garmin Forerunner 745 è uno smartwatch GPS multisport avanzato che ti offre tutto quello che ti serve per allenarti al meglio. Ti suggerisce allenamenti quotidiani personalizzati in base al tuo livello di preparazione e ti consiglia il tempo di recupero attivo prima di intraprendere il training successivo.

Naturalmente, ti permette di tenere traccia delle tue attività sportive, come corsa, bici, nuoto, golf, sci e molto altro fornendoti dati dettagliati sulle tue prestazioni, come VO2 max, soglia anaerobica, effetto dell’allenamento e molto altro. Oltre a questo puoi ascoltare la tua musica preferita direttamente dal tuo polso, grazie alla compatibilità con Spotify, Deezer e Amazon Music.

Per rimanere connesso con il mondo, ricevi notifiche intelligenti dal tuo smartphone, come chiamate, messaggi, email e appuntamenti. Il dispositivo ti offre una batteria che dura fino a 7 giorni in modalità smartwatch e fino a 16 ore in modalità GPS.

Con il Garmin Forerunner 745 puoi avere sempre a portata di mano uno strumento affidabile e completo per migliorare le tue performance sportive. Puoi sincronizzare i tuoi dati con l’app Garmin Connect e condividere le tue attività con la community online. E infine puoi personalizzare il tuo orologio con quadranti, app e widget scaricabili dallo store Connect IQ.

