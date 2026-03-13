Garmin Instinct 2X Solar: autonomia infinita con la ricarica solare (-144€)

Vuoi metterti al polso uno smartwatch che ha una batteria praticamente infinita? Ti assicuro che esiste e oggi è anche in sconto, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Stiamo parlando dell’epico Garmin Instinct 2X Solar che ora puoi avere a 255,55 euro, invece che 399,99 euro.

Su Amazon non viene segnalato ma il prezzo di listino lo puoi vedere tranquillamente sul sito ufficiale e puoi quindi notare che ora c’è un risparmio di oltre 144 euro. Una straordinaria occasione dunque per avere uno smartwatch eccezionale e inimitabile. In più se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis selezionando l’opzione disponibile in pagina.

Garmin Instinct 2X Solar non ha rivali, soprattutto a questo prezzo

Il Garmin Instinct 2X Solar è uno smartwatch incredibile che garantisce prestazioni straordinarie e soprattutto con una batteria gigantesca. Grazie alla ricarica solare infatti, in modalità smartwatch, offre una batteria infinita. Con poche ore di luce al giorno potrai usarlo senza ricaricare la batteria. Mentre con il GPS attivo avrai 60 ore di autonomia.

Gode di una bellissima cassa da 50 mm dotata di torcia incorporata e una display da 1,1 pollici molto visibile e sensibile al tocco. Il design rugged offre un’incredibile robustezza per poterlo usare in qualsiasi posto ed è anche impermeabile fino a 10 ATM, quindi adatto perfino per le immersioni subacquee. O puoi avvalerti di oltre 30 attività sportive precaricate e di un sensore preciso in grado di monitorare il tuo corpo costantemente. E puoi pagare in modalità contactless con Garmin Pay.

Davvero una soluzione straordinaria per portarti a casa uno smartwatch sensazionale spendendo il giusto. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct 2X Solar a 255,55 euro, invece che 399,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.