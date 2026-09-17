Garmin Instinct 3: 10 ATM, GPS, torcia, +90 app e 24 giorni di autonomia

Hai sempre desiderato uno smartwatch bello robusto con tante funzioni per gestire al meglio le tue avventure? Dai un’occhiata allora questa promozione interessantissima che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Garmin Instinct 3 a soli 349,99 euro, invece che 449,99 euro.

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Garmin Instinct 3: una marea di funzionalità

Il Garmin Instinct 3 si distingue indubbiamente per le sue tantissime funzioni che ti permetteranno di gestire le attività in ogni momento della giornata. Possiede infatti oltre 90 app precaricate con piani gratuiti per la corsa di Garmin Coach dove potrai avvalerti di metriche avanzate che ti aiuteranno a gestire al meglio il tuo allenamento. È dotato poi del GPS integrato che aggancia più sistemi satellitare contemporaneamente con doppia frequenza per posizioni estremamente precise.

Lo smartwatch ha un design robusto con un display AMOLED da 1,3 pollici molto luminoso dotato di lunetta rinforzata in metallo, cinturino in silicone e torcia LED integrata. Potrai monitorare il tuo stato di salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e avvalerti di una batteria che arriva addirittura a 24 giorni consecutivi con una ricarica completa. E ovviamente potrai ricevere notifiche di email, messaggi e altri avvisi quando lo associ al tuo smartphone.

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