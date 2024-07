Garmin Vivoactive 5: lo smartwatch è al MINIMO STORICO su Amazon

Garmin Vivoactive 5 è la scelta ideale se stai cercando uno smartwatch capace di tenere traccia della tua attività fisica e aiutarti a migliorare la tua condizione di salute generale. Dotato di un display AMOLED luminoso e colorato, oggi puoi acquistarlo su Amazon al minimo storico di 229,99 euro.

Garmin Vivoactive 5: salute e attività fisica a portata di polso

Garmin Vivoactive 5 è il personal trainer perfetto: è dotato di una speciale funzione di monitoraggio del corpo che ti permette di capire quando sei carico di energia e quando invece avresti bisogno di riposo. Il tutto è basato su dati personalizzati che tengono conto del sonno, dei sonnellini, dei livelli di stress e degli allenamenti per darti un risultato il più accurato possibile.

A proposito di energia, la batteria dello smartwatch può arrivare fino a 11 giorni, richiedendo meno ricariche frequenti. Continuando, invece, ad analizzare le caratteristiche relative alla salute sono molto interessanti il punteggio del sonno e il coaching personalizzato. Queste funzionalità ti indicano non solo quanto sonno hai bisogno, ma ti offrono anche suggerimenti su come migliorare la qualità del tuo riposo.

Passiamo allo sport: con oltre 30 app integrate, tra cui passeggiate, corsa, ciclismo, HIIT, nuoto, golf e molto altro, troverai sempre nuovi modi per mantenere il tuo corpo in movimento. E se sei un utente su sedia a rotelle, la modalità specifica tiene traccia delle spinte invece dei passi, offrendo allenamenti precaricati per forza, cardio, HIIT, Pilates e yoga, oltre a sfide specifiche per te.

Con Garin Vivoactive 5 ti porti a casa un compagno completo per la tua salute e il tuo benessere: oggi puoi farlo tuo al minimo storico assoluto su Amazon a soli 229,99 euro.