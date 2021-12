Gas e luce: come sapere in anticipo quanto bisognerà pagare

Da diverso tempo ormai, Eni propone un'interessante promozione sull'offerta di luce e gas. Il suo nome è Link e può essere richiesta anche online, comodamente da casa e ad un prezzo esclusivo scontato del 10% del i primi 2 anni. Ma ovviamente, anche essendo certi di voler approfittare della promozione, non si può essere molto sicuri sul prezzo effettivo che si andrà a pagare mensilmente. Tuttavia, si potrà comunque utilizzare un comodissimo strumento messo a disposizione proprio da Eni per calcolare un preventivo basato sul proprio stile di vita e sulle dimensioni approssimative del proprio appartamento. Vediamo subito in che modo utilizzarlo.

Eni Link gas e luce: come calcolare il preventivo

L'offerta Link è probabilmente la migliore per rapporto qualità prezzo di Eni, soprattutto considerando anche il 10% di sconto valido per i primi 24 mesi, e comprende sia luce che gas. Attivandola, risulterà sicuramente più semplice gestire le bollette, in quanto non bisognerà fare i conti con due aziende separate per la gestione delle singole utenze.

Ma arriviamo ora alla parte interessante dell'articolo. Come già anticipato in precedenza, all'interno della pagina dedicata alla suddetta promozione, si potrà anche calcolare un preventivo di spesa mensile in maniera semplice e veloce. Tutto quello che bisognerà fare sarà cliccare sul pulsante giallo “Calcola il tuo PREVENTIVO” e iniziare a rispondere alle domande richieste.

Prima di tutto bisognerà verificare la residenza, in quanto tale offerta potrà, ovviamente, essere richiesta anche in case secondarie o di domicilio. Subito dopo bisognerà indicare i consumi medii annui di luce e gas, dati facilmente reperibili in tutte le bollette.

A questo punto non resterà che decidere come si vorrà eventualmente pagare la bolletta dell'offerta Link e concludere cliccando sul tasto “Calcola PREVENTIVO”. Quest'ultima scelta risulterà principalmente importante per poter includere nel preventivo anche lo sconto del 10% per i primi due anni. Questo avrà infatti valore soltanto scegliendo il pagamento “ADDEBBITO SU CONTO + BOLLETTA DIGITALE”. Qualora si scegliesse il pagamento tramite bolletta cartacea (sia con bollettino postale che con addebito sul conto), il 10% di sconto non verrà applicato. Inoltre, scegliendo l'addebito sul conto corrente non bisognerà lasciare alcun deposito cauzionale. Tale promozione avrà valore soltanto online.