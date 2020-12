450.000 euro, a tanto ammonta la sanzione irrogata dalla Data Protection Commission irlandese a Twitter. Il motivo? Il social network non avrebbe dichiarato né propriamente documentato un data breach secondo le modalità e i termini previsti dal GDPR.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati impone alla piattaforme di notificare entro un massimo di 72 ore ogni incidente che comporta la sottrazione di informazioni allegando dettagli sulle contromisure adottate e sulle conseguenze registrate. Riportiamo di seguito un estratto in forma tradotta del comunicato diramato dall’autorità.

La replica del social network è stata affidata alla redazione del sito TechCrunch, attribuita a Damien Kieran, Chief Privacy Officer e Global Data Protection Officer.

We’ve become aware of and fixed an issue where the “Protect your Tweets” setting was disabled on Twitter for Android. Those affected have been alerted and we’ve turned the setting back on for them. More here: https://t.co/0qM5B1S393

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 17, 2019