Geekom A8: così piccolo eppur così grande (ad un prezzo SUPER)

A volte non è facile spiegare cosa sia un Mini PC: scatta solitamente in automatico il preconcetto per cui dentro un case tanto piccolo non possa starci una potenza tanto grande. Come se un corpo “mini” non potesse avere una mente “maxi”, come se fosse solo tutta una questione di dimensioni. Eppure nell’informatica miniaturizzazione e performance sono sempre andate di pari passo: è un dato di fatto e, messi da parte elementi preconcettuali privi di logica, ecco emergere in tutta la sua utilità il valore di Mini PC come il Geekom A8.

Approfondiamo allora il discorso in virtù del fatto che proprio in queste ore il piccolo PC di Geekom è disponibile ad un prezzo particolarmente vantaggioso grazie ad un’offerta irrinunciabile. Partiamo quindi dalle due domande fondamentali: quanto è piccolo? E quanto è potente? Una volta date queste risposte, tutto il resto verrà di conseguenza.

Geekom A8: quanto è piccolo?

Il Mini PC Geekom A8 è tutto racchiuso in un case in alluminio avente base quadrata con lato da 112 millimetri e altezza complessiva pari a 37 millimetri. Si tratta quindi di un parallelepipedo da 0,47 litri di volume ed appena 450 grammi di peso.

Piccolo, leggero, snello. Lo si può quindi facilmente integrare in una postazione a scrivania, così come può essere usato per una rete di PC da ufficio. Oppure può diventare un player multimediale da salotto o l’anima di un pannello di Digital Signage. Grazie all’attacco VESA, inoltre, può essere appeso direttamente dietro un display e trasformarlo in una sorta di “all-in-one” che salvaguarda completamente l’ingombro, nasconde il terminale alla vista e tutto ciò senza alcun minimo compromesso in termini di esperienza d’uso.

Con queste dimensioni, inoltre, non è complesso portarselo appresso come fosse un laptop qualsiasi, pur se in ottica desktop: sarà sufficiente attaccarlo ad un nuovo display, un nuovo mouse ed una nuova tastiera per ricreare la stessa area di lavoro a distanza, in un’altra postazione.

Geekom A8: quanto è potente?

Dentro una scocca tanto minuta, Geekom ha inserito:

Processore AMD Ryzen 9/7

2x16GB di RAM DDR5 con supporto fino a 64GB

Grafica AMD Radeon 780M

SSD 2TB M.2 2280

Importanza strategica per dispositivi tanto piccoli sta nel sistema di raffreddamento, in questo caso di tipo IceBlast 1.5: la completa reingegnerizzazione del meccanismo garantisce sicurezza al device e massime prestazioni anche quando la potenza di calcolo erogata impone un necessario surriscaldamento delle componenti: l’apposita ventola interna si occupa di canalizzare l’aria e di mantenere fresco il device per prestazioni sempre al massimo.

Aspetto importante del device sta nei connettori disponibili, poiché indicano le potenzialità di interazione e ampliamento che il Mini PC predispone. L’elenco è ampio e la vista laterale comprova chiaramente quanto un Mini PC del genere possa rapidamente diventare una grande postazione di studio o di lavoro, fino ad arrivare al gaming ed all’intrattenimento più spinto:

1 x USB 4

4 x USB 3.2

2 x HDMI 2.0

RJ-45

jack 3,5 mm

A tutto ciò si aggiungono le connessioni Wifi 6E e Bluetooth 5.2, per garantire massima velocità e compatibilità, e la capacità di supportare fino a 4 display per una risoluzione massima fino a 8K.

Una grande prova di forza, insomma, pur dentro un corpo minuto che diventa valore aggiuntivo: portatile, privo di ingombro, resistente. A rendere tutto ciò una grande occasione oltre all’essere di per sé una grande tentazione, è il prezzo speciale che Geekom offre ancora per pochissimi giorni. Il prezzo originale di 930 Euro, infatti, è stato abbattuto a 770 Euro: è sufficiente utilizzare il codice sconto “informaticoA8” per assicurarsi questo piccolo grande PC con ben 160 Euro di sconto.

Per il resto, Geekom A8 di sconti non ne fa: è pronto ad ogni sfida.

