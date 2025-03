Gemini analizza ciò che si vede sullo schermo dello smartphone

Gemini, l’assistente AI di Google, ha appena ricevuto un aggiornamento che gli permette di “vedere” attraverso lo schermo dello smartphone o la fotocamera, e rispondere alle domande su ciò che visualizza, il tutto in tempo reale. Una novità entusiasmante per gli abbonati a Google One AI Premium, che possono già testare queste funzionalità in anteprima.

Gemini di Google ora “vede” attraverso lo schermo dello smartphone

Qualcuno forse ricorderà il misterioso “Project Astra” che Google aveva presentato quasi un anno fa. Come promemoria, Project Astra è un assistente AI universale, in grado di vedere, capire e rispondere in tempo reale. Ora quelle capacità straordinarie sono finalmente arrivate su Gemini Live. Un utente Reddit ha notato la comparsa della funzione sul suo Xiaomi e ha deciso di condividere un video dimostrativo.

Grazie alla nuova abilità, Gemini analizza ciò che appare sullo schermo dello smartphone e risponde alle domande. Immaginiamo di poter chiedere all’assistente cosa ne pensa di un articolo che si sta leggendo, o di farsi spiegare un grafico particolarmente complesso. Le possibilità sono infinite!

Gemini analizza ciò che si inquadra con la fotocamera

Ma non è finita qui. Gemini ora può analizzare in tempo reale ciò che viene inquadrato dalla fotocamera dello smartphone. In un video dimostrativo pubblicato da Google, una persona chiede aiuto a Gemini per scegliere il colore di vernice per la sua ceramica appena smaltata. L’assistente analizza l’oggetto inquadrato e suggerisce la tonalità perfetta.

Insomma, mentre Amazon si prepara al debutto limitato di Alexa Plus e Apple rimanda l’aggiornamento di Siri, Google si conferma leader nel campo degli assistenti AI. Anche Samsung, che ha il suo Bixby, ha scelto Gemini come assistente predefinito sui suoi telefoni. La competizione è agguerrita, ma Google sembra avere una marcia in più.