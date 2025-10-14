Gemini su Chrome per Android riassume le pagine web

Leggere articoli lunghi sullo smartphone è tedioso. Scorrere infinite schermate, perdere il filo del discorso, chiedersi se vale davvero la pena arrivare fino in fondo. Google ha deciso di risolvere questo problema con una soluzione elegante e pigra: Gemini ora può riassumere qualsiasi pagina web su Chrome per Android con un singolo tocco.

La funzione “Riassumi pagina” sta iniziando a essere distribuita proprio ora, dopo che Google l’aveva annunciata a settembre insieme all’arrivo di Gemini su Chrome per desktop. Non è una novità assoluta, Gemini poteva già riassumere i testi, dietro richiesta. Ma ora c’è una scorciatoia dedicata che rende tutto molto più veloce e comodo.

Gemini su Chrome Android: nuovo pulsante “Riassumi pagina”, per sintetizzare articoli velocemente

Quando si apre Gemini su Chrome per Android, ora si vedranno tre pulsanti rapidi sopra la barra di comando. Accanto alle opzioni esistenti “Condividi schermo con Live” e “Chiedi informazioni sulla pagina”, apparirà il nuovo “Riassumi pagina“.

Basta toccare il pulsante e lo schermo si riempie di onde colorate, rosso, giallo, verde e blu, che scorrono mentre Gemini elabora l’articolo. È un tocco visivo inutile ma piacevole, tanto per sapere che sta succedendo qualcosa. Dopo pochi secondi, appare il riassunto in una finestra mobile espandibile. Si può leggere rapidamente, espanderlo per vedere più dettagli o fare domande di approfondimento se qualcosa non è chiaro.

Accesso all’intera pagina, non solo a quello che si vede

Una dei difetti di Gemini su Chrome era che si poteva accedere solo alla porzione di pagina visibile sullo schermo in quel momento. Per far analizzare un articolo intero, era necessario scrollare fino in fondo e sperare che riuscisse ad elaborare tutto.

Ora Gemini ha accesso all’intera pagina web, senza scrollare. Basta toccare “Riassumi pagina” e l’AI legge tutto, dall’incipit alla conclusione, dai paragrafi centrali alle note a piè di pagina. Poi restituisce una sintesi con i punti salienti.

È una funzione particolarmente utile per gli articoli tecnici, i report lunghi o qualsiasi cosa che superi la propria soglia di attenzione…

Gemini 2.5 Flash, il migliore compromesso tra velocità e qualità

La funzione usa Gemini 2.5 Flash per generare i riassunti, indipendentemente dal modello impostato nell’app Gemini. Se di solito si usa un modello più potente o più lento, non importa. Per i riassunti rapidi di pagine web, Google ha deciso che Flash è il migliore compromesso tra velocità e qualità.

Del resto Flash è ottimizzato per risposte rapide, perfetto per riassunti che devono apparire in pochi secondi. Usare un modello più complesso rallenterebbe il processo senza migliorare significativamente i risultati. Nessuno vuole aspettare trenta secondi per un riassunto di un articolo quando Flash può farlo in cinque.

Domande di approfondimento: l’AI come tutor