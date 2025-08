Gemini crea libri illustrati con narrazione audio, sono bellissimi!

Crea una storia che spieghi il sistema solare a mia figlia di 5 anni. Pochi secondi dopo, Google Gemini restituisce un libro illustrato di 10 pagine con disegni personalizzati e narrazione audio. È la nuova funzione che sta trasformando ogni genitore in un autore di fiabe! È già disponibile a livello globale in tutte le lingue, su mobile e desktop.

Google Gemini trasforma ogni idea in un libro illustrato

Tutto quello che si deve fare, è descrivere una storia a Gemini, e l’AI la trasforma in un libro completo con illustrazioni uniche e audio personalizzato. Inoltre, è possibile caricare le foto dei propri figli, i loro disegni, persino i loro giocattoli preferiti, e Gemini li integrerà nella narrazione.

Gemini non si limita a un solo stile artistico. Pixel art per i nostalgici dei videogiochi, fumetti per gli amanti delle graphic novel, claymation per chi adora l’animazione stop-motion, crochet per un tocco handmade, e persino libri da colorare per i piccoli artisti di casa.

Google ha pensato soprattutto alle famiglie con esempi d’uso che ogni genitore riconoscerà: spiegare concetti complessi attraverso storie coinvolgenti, insegnare valori morali con protagonisti che i bambini amano, o trasformare i disegni dei piccoli in vere avventure narrative.

Con un prompt come: Insegna a un bambino di 7 anni l’importanza di essere gentile con il fratellino. A mio figlio piacciono gli elefanti, quindi fai che il protagonista sia un elefante. , si avrà in pochi minuti una storia personalizzata che parla direttamente al cuore di quel bambino.

Le foto che diventano racconto

Una delle funzioni più emozionanti permette di caricare il disegno di un bambino e chiedere a Gemini di dargli vita attraverso una storia. È il sogno di ogni piccolo artista che vede le proprie creazioni trasformarsi in protagonisti di avventure epiche.

Questa novità non arriva da sola. Il mese scorso Google aveva introdotto la capacità di trasformare foto in video di 8 secondi con Veo 3. La settimana scorsa è arrivato Gemini 2.5 Pro Deep Think, che utilizza tecniche di ricerca avanzate per considerare più ipotesi prima di rispondere.

L’AI al servizio dei bambini

Del resto, si sa che i bambini imparano meglio quando si sentono protagonisti della storia, quando riconoscono elementi familiari nella narrazione. La funzione Storybook di Gemini potrebbe cambiare il modo in cui le famiglie condividono storie e insegnano valori.