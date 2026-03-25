Gemini su Google TV con sport, approfondimenti e risposte visive

Google ha appena annunciato tre nuove funzionalità AI per Google TV, tutte alimentate da Gemini: le risposte visive più ricche alle domande, gli approfondimenti interattivi su argomenti di interesse e le sintesi sportive narrate dall’intelligenza artificiale.

Le risposte visive di Gemini su Google TV

Se si chiedono i punteggi sportivi, Gemini non dà solo il risultato, mostrerà una scheda di valutazione aggiornata in tempo reale e dice dove poter guardare la partita. Se si chiede una ricetta, abbina i risultati a un video tutorial quando disponibile. La funzione è in fase di roll out oggi negli USA e in Canada.

Gli approfondimenti interattivi

Se si vuole imparare qualcosa, Google TV ora può creare guide passo passo personalizzate e interattive su qualsiasi argomento. Un trend economico, un fenomeno scientifico, un’innovazione tecnologica, Gemini costruisce un percorso visivo con la possibilità di fare domande di approfondimento dopo.

Per accedere si clicca “Approfondisci” dopo una domanda, oppure si naviga nella scheda Gemini dalla schermata home e si seleziona “Impara.” L’idea è ambiziosa, Big G vuole trasformare la televisione, che tradizionalmente è considerata uno strumento passivo, in uno strumento di apprendimento attivo.

Le sintesi sportive narrate dall’AI

La terza funzione sono le panoramiche narrate dall’AI sugli ultimi eventi delle squadre che si seguono. Al lancio supportano NBA, NCAA basketball, NHL, MLS e NWSL.

Disponibilità

Approfondimenti interattivi e briefing sportivi sono inizialmente limitati ai dispositivi con Gemini abilitato negli USA. Google promette un supporto dispositivi più ampio in primavera. Le funzioni arriveranno nel resto del mondo nei prossimi mesi.