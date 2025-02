Gemini Live, in arrivo i riassunti automatici delle chat

Gemini Live offre ai suoi utenti la possibilità di rivedere ogni dettaglio delle conversazioni, grazie a una trascrizione completa disponibile non appena si conclude il dialogo. Ma se si vuole andare dritti al sodo, finora non c’era un modo semplice per ottenere un riassunto dei punti chiave. Google però ha in serbo una novità che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Gemini Live potrebbe offrire riassunti delle chat

Al momento, per avere il riassunto di una conversazione con Gemini Live, bisogna chiederlo esplicitamente prima di terminare la chat. Se si dimentica di farlo, l’unica alternativa è copiare manualmente la trascrizione per generare un riassunto. Un processo noioso, visto che Google permette di copiare solo singole risposte. Ma il colosso di Mountain View sembra aver colto il problema e sta lavorando a una soluzione per riassumere automaticamente le conversazioni di Gemini Live.

Nell’ultima versione beta dell’app Google (la 16.6.23), Android Authority ha scovato il prompt che potrebbe essere usato per generare automaticamente i riassunti delle conversazioni di Gemini Live. Il comando ordina a Gemini di creare un “breve riassunto in stile paragrafo” con un titolo non generico che catturi i punti chiave della discussione, combinando sezioni di argomento e dettagli, seguendo un tono specifico basato sul sentiment della conversazione e senza includere “riempitivi“.

Probabilmente, il prompt non sarà visibile all’utente finale quando la funzione sarà attiva. Gemini potrebbe mostrare il riassunto automaticamente dopo la fine di una conversazione Gemini Live, oppure offrire agli utenti un’opzione di riepilogo con un solo clic. Dovremo aspettare il lancio per saperne di più.

Sottotitoli in tempo reale su Gemini

Google inoltre sta lavorando a un nuovo pulsante che genererà sottotitoli in tempo reale per le risposte di Gemini Live, per rendere la funzione più facile da usare in ambienti rumorosi.