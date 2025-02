Gemini Live di Google semplifica la gestione delle conversazioni

Google continua a migliorare il suo assistente AI Gemini su Android. Un nuovo aggiornamento facilita la gestione delle conversazioni in corso, senza dover aprire l’app. Questa novità promette un utilizzo più fluido e intuitivo per gli utenti.

Gli assistenti AI occupano un posto sempre più importante nell’ecosistema Android. Google, con Gemini, cerca di proporre un’interazione più scorrevole e accessibile. Di recente, l’app ha beneficiato di un restyling grafico e funzionale. Ora, l’azienda di Mountain View si concentra su un altro punto chiave: la gestione delle conversazioni in background.

Gemini Live: Google migliora la continuità delle conversazioni

Gemini Live, la funzione che permette di dialogare in modo continuativo con l’AI, viene migliorata. Finora, se l’utente minimizzava l’app, appariva solo un’icona nella barra di stato. Per mettere in pausa o terminare la conversazione, bisognava riaprire l’app. Questo approccio poteva risultare scomodo in certe situazioni. Con il nuovo aggiornamento, Google introduce una soluzione più intuitiva, ripensando totalmente questa interfaccia.

Ora, quando Gemini Live è attivo in background, l’app mostra un pulsante di chiamata invece di una semplice icona. Questo pulsante indica in tempo reale se l’AI sta ascoltando e visualizza un contatore di durata. Inoltre, appaiono due nuovi pulsanti direttamente nella barra delle notifiche. Il primo permette di sospendere o riprendere la conversazione. Il secondo interrompe immediatamente lo scambio. L’obiettivo è evitare all’utente di dover riaprire l’app per gestire le sue interazioni con l’AI.

Altre novità in arrivo per Gemini Live

Questo aggiornamento fa parte di una strategia più ampia di miglioramento di Gemini Live. Google non intende fermarsi qui e sta già lavorando ad altre novità. Nel prossimo futuro, l’assistente potrebbe permettere di interagire con Gemini durante la visione di un video YouTube, senza uscire dall’app. Ad esempio, si potranno fare domande sul contenuto in riproduzione o approfondire certi argomenti all’istante.