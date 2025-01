Gemini Live, potrà conversare su PDF e video di YouTube

Gemini, l’assistente AI tuttofare di Google, diventerà ancora più loquace… soprattutto quando si tratta di commentare i video che si guardano su YouTube.

In arrivo su Gemini Live la possibilità di conversare sui video di YouTube

Google sta preparando una bella sorpresa: presto Gemini Live potrà commentare i video di YouTube mentre li guardiamo, senza dover aprire altre app. Per ora è una funzione nascosta che solo Android Authority è riuscita a scovare e provare in anteprima.

Non solo video, si potrà discutere anche dei PDF

Ma le sorprese non finiscono qui. Google sta lavorando per portare la stessa funzionalità anche ai PDF. Quindi si potrà far analizzare a Gemini Live qualsiasi documento aperto sul proprio dispositivo e farselo spiegare in modo naturale, come se si stesse parlando con un amico.

L’aspetto più interessante, è che per invocare Gemini Live non sarà necessario nemmeno aprire l’app di Gemini. Basterà essere nell’app di YouTube o in un lettore PDF, richiamare Gemini tramite il pulsante di accensione o il comando vocale che apparirà per passare le informazioni a Gemini Live.

Usare l’interfaccia di Gemini Live invece di quella standard di Gemini sarà molto più comodo per questo tipo di interazioni. Si possono fare domande di follow-up facilmente, senza dover tornare indietro e premere pulsanti ogni volta. In pratica l’assistente AI di Big G sarà sempre a portata di mano.

Quando arriveranno le nuove funzioni?

Al momento queste nuove funzioni non sono ancora disponibili su Gemini Live. Ma nel frattempo i curiosi possono dare un occhio qui: