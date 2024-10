Gemini Live in italiano e integrazione con le app Google

Gemini Live sta per fare un grande passo avanti. Nelle prossime settimane, infatti, gli utenti italiani potranno interagire con l’assistente AI di Google in modo più naturale e discorsivo, grazie all’introduzione del supporto per la lingua italiana. Questa novità renderà l’assistente ancora più accessibile e utile per un vasto pubblico. L’azienda ha annunciato la novità sul blog.

Gemini Live ora parla italiano: conversazioni più naturali e integrazione con le app Google

Grazie al supporto della lingua italiana, Gemini Live consentirà agli utenti di interagire in modo naturale e scorrevole con l’assistente virtuale, proprio come se stessero dialogando con una persona in carne ed ossa. Sarà possibile discutere liberamente di vari argomenti, fare brainstorming su nuove idee, o prepararsi per un importante discorso, il tutto mantenendo una conversazione spontanea.

Inoltre, con il supporto dell’italiano, Gemini potrà integrarsi con un maggior numero di applicazioni e servizi Google, semplificando l’accesso e la gestione delle informazioni, nonché lo svolgimento delle attività quotidiane. L’esperienza risulterà quindi più naturale e intuitiva per gli utenti italiani.

Gemini Live, un assistente personalizzabile e sempre più versatile

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, Gemini Live offrirà agli utenti la possibilità di scegliere tra 10 voci distinte. In questo modo, si potrà personalizzare il tono e lo stile delle conversazioni. L’assistente sarà in grado di fornire consigli, aiutare nell’organizzazione di eventi, approfondire argomenti storici o scientifici e persino esplorare tematiche specifiche legate agli interessi e alla zona geografica dell’utente.

L’obiettivo di Google è rendere l’intelligenza artificiale accessibile a tutti. Integrando il supporto dell’italiano, un numero sempre maggiore di persone potrà beneficiare di un assistente virtuale avanzato nella propria lingua madre. Grazie alle conversazioni fluide in italiano e alle connessioni con le app Google, Gemini semplificherà l’accesso alle informazioni e allo svolgimento delle attività quotidiane per gli utenti del nostro paese.