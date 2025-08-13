 SSD Crucial 2TB esterna in offerta: velocità e sicurezza a prezzo TOP
La SSD Crucial X10 è un'unità esterna da 2TB con certificazione IP65: ideale anche per i viaggi.
Tecnologia PC Hardware
La SSD Crucial X10 è un'unità esterna da 2TB con certificazione IP65: ideale anche per i viaggi.

Amazon ha messo in offerta la SSD Crucial X10: con 2TB di memoria, corpo elegante e certificazione IP65 che la protegge da polvere e schizzi d’acqua, è perfetta per essere portata in giro e usata in ogni occasione utile. Compatibile con PC, Mac e console e con connessione USB-C 3.2 Gen2 oggi è tua a soli 178,49 euro invece di 190,99: il prezzo mediano dell’ultimo mese.

Compatibilità SSD esterna

Le caratteristiche della SSD

La SSD offre una velocità di lettura fino a 2100 MB al secondo con cui trasferire i tuoi contenuti in un lampo: ideale per ampliare la tua libreria di giochi su PC o per avere maggior spazio a disposizione per i tuoi file più importanti.

Crucial X10 SSD Esterno 2TB, Fino a 2100 MB/s, SSD Portatile, USB-C 3.2 Gen2, IP65 Resistenza ad Acqua e Polvere, Hard Disk Esterno, Blu Opaco - CT2000X10SSD9-02

Crucial X10 SSD Esterno 2TB, Fino a 2100 MB/s, SSD Portatile, USB-C 3.2 Gen2, IP65 Resistenza ad Acqua e Polvere, Hard Disk Esterno, Blu Opaco - CT2000X10SSD9-02

178,49 190,99€ -7%
La già accennata certificazione IP65 la rende resistente persino a polvere e schizzi d’acqua, con una struttura robusta che sopporta cadute fino a 3 metri risultando dunque ideale per l’utilizzo in mobilità: potrà sopravvivere a qualsiasi imprevisto.

La compatibilità, infine, è completa: funziona con Windows, Mac, Android, iPad, Linux e altri dispositivi tramite il cavo USB‑C incluso. Crucial X10 è una SSD esterna dalle prestazioni elevate, grande capacità e resistenza: acquistala ora a soli 178,49 euro invece del prezzo mediano di 190,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
13 ago 2025
