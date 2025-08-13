SSD Crucial 2TB esterna in offerta: velocità e sicurezza a prezzo TOP

Amazon ha messo in offerta la SSD Crucial X10: con 2TB di memoria, corpo elegante e certificazione IP65 che la protegge da polvere e schizzi d’acqua, è perfetta per essere portata in giro e usata in ogni occasione utile. Compatibile con PC, Mac e console e con connessione USB-C 3.2 Gen2 oggi è tua a soli 178,49 euro invece di 190,99: il prezzo mediano dell’ultimo mese.

Le caratteristiche della SSD

La SSD offre una velocità di lettura fino a 2100 MB al secondo con cui trasferire i tuoi contenuti in un lampo: ideale per ampliare la tua libreria di giochi su PC o per avere maggior spazio a disposizione per i tuoi file più importanti.

La già accennata certificazione IP65 la rende resistente persino a polvere e schizzi d’acqua, con una struttura robusta che sopporta cadute fino a 3 metri risultando dunque ideale per l’utilizzo in mobilità: potrà sopravvivere a qualsiasi imprevisto.

La compatibilità, infine, è completa: funziona con Windows, Mac, Android, iPad, Linux e altri dispositivi tramite il cavo USB‑C incluso. Crucial X10 è una SSD esterna dalle prestazioni elevate, grande capacità e resistenza: acquistala ora a soli 178,49 euro invece del prezzo mediano di 190,99.