Gemini Live: disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Android

Google ha aggiunto una nuova funzione al suo chatbot di intelligenza artificiale Gemini. La nuova funzione Gemini Live è ora disponibile per tutti gli utenti Android. La funzione prevede una chat vocale bidirezionale, che consente all’utente e all’AI di comunicare attraverso il parlato. In particolare, l’intelligenza artificiale dimostra un linguaggio fluente e una sottile modulazione della voce durante le interazioni.

Google: Gemini Live gratis per tutti gli utenti Android

Gemini Live era inizialmente disponibile per gli utenti di Gemini Advanced attraverso il piano Google One AI Premium. Ora è disponibile per tutti gli utenti Android a livello globale. C’è un però… Gli utenti free, infatti, avranno solo le funzioni di base e non potranno scegliere tra le 10 voci a disposizione.

Sebbene la funzione non assomigli alla voce emotiva e alla capacità di reagire agli input dell’utente della Modalità vocale avanzata di ChaGPT Plus, è comunque uno strumento prezioso per gli utenti in movimento che preferiscono la comunicazione verbale per cogliere rapidamente l’essenza di un’e-mail o per approfondire un argomento che li intriga.

L’interfaccia a tutto schermo di Gemini Live è simile a quella di una telefonata, con un motivo centrale di onde sonore e i pulsanti di attesa e fine nella parte inferiore. Per chi è interessato a provare questa funzione, ecco come fare:

Come utilizzare Gemini Live

Per utilizzare Gemini Live sul telefono, procedere in questo modo:

1. Scaricare e installare l’applicazione Gemini sul proprio dispositivo Android;

2. Aprire l’app Gemini;

3. Individuare l’icona della forma d’onda in basso a destra dello schermo e fare tap;

4. Per la prima volta gli utenti si troveranno di fronte a un menu di termini e condizioni, che dovranno accettare;

5. A questo punto dovrebbe apparire l’interfaccia di Gemini Live;

6. Iniziare a parlare per ottenere una risposta dall’intelligenza artificiale;

7. È anche possibile utilizzare il pulsante Hold per interrompere l’AI e continuare con un’altra richiesta.

Gemini Live su iOS… quando arriva?

L’applicazione Gemini di Google è disponibile per ora solo per gli utenti Android. Non è tuttavia da escludere che un giorno arrivi anche su iOS di Apple. Craig Federighi di Apple ha menzionato questa possibilità a giugno, affermando che Gemini “forse” arriverà su iOS in futuro, insieme ad altri modelli di AI.