Gli iPhone 17 Pro avranno la doppia registrazione video

I futuri iPhone 17 Pro, a cui Apple toglierà i veli questo autunno, potrebbero portare in dote un’interessantissima funzione: la possibilità di effettuare la registrazione video simultanea con fotocamera anteriore e posteriore tramite l’app Fotocamera integrata.

iPhone 17 Pro: registrazione video simultanea con fotocamera anteriore e posteriore

Ad oggi si tratta di un’operazione possibile solo con apposite app di terze parti, come ad esempio Snapchat, ma in futuro, a quanto pare, potrebbe diventare “di serie” su iPhone 17 Pro e 17 Pro Mac equipaggiati con iOS 19 e versioni successive. La sostanziale differenza, dunque, starebbe nel fatto che a consentire di fare tutto sarebbe direttamente l’app Fotocamera predefinita del sistema operativo della “mela morsicata”, rendendo l’intera procedura più fluida, immediatamente e perfettamente integrata con iOS.

A lanciare l’indiscrezione è stato Jon Prosser, lo youtuber proprietario del noto canale Front Page Tech che nelle scorse ore ha diffuso anche il video in cui viene mostrato quello che dovrebbe essere il design di iOS 19. Ed è proprio nella parte finale del video in questione, precisamente al minuto 9:13, che viene fatta menzione della cosa.

Da tenere presente che, versante iOS a parte, la funzionalità, nel panorama degli smartphone, non costituisce una novità assoluta. Già Samsung, ad esempio, l’ha integrata a partire dalla gamma Galaxy S21.

Quello che al momento non è chiaro è come mai la funzione in questione dovrebbe essere ad appannaggio dei modelli Pro, visto e considerato che è un’implementazione esclusivamente di natura software e la differenza di obiettivi delle fotocamere non andrebbe a costituire un ostacolo.