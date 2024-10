Gemini Live disponibile in oltre 40 lingue

Google ha annunciato che Gemini Live sarà disponibile in oltre 40 lingue entro le prossime settimane, quindi la funzionalità potrà essere utilizzata in italiano. Sarà inoltre possibile avviare una conversazione in due lingue. Arriveranno anche le estensioni per collegare l’assistente digitale ad altre app dell’azienda di Mountain View.

Gemini Live parla in oltre 40 lingue

Gemini Live era stata annunciata durante la conferenza Google I/O 2024. Il rollout è invece iniziato a metà agosto in occasione del lancio dei Pixel 9. La funzionalità era disponibile solo per gli abbonati Gemini Advanced. Da metà settembre è invece accessibile gratuitamente a tutti gli utenti Android.

Finora era supportata solo la lingua inglese. A partire da oggi, Gemini Live supporta anche francese, tedesco, spagnolo, portoghese e hindi. Nel corso delle prossime settimane arriveranno altre lingue, italiano incluso.

Gemini Live supporterà inoltre conversazioni in due lingue sullo stesso dispositivo. È necessario aprire l’app Google, toccare l’icona del profilo e aggiungere la seconda lingua in Impostazioni > Assistente Google > Lingue .

Per accedere a Gemini Live occorre installare l’app Gemini (serve almeno Android 10) e toccare l’icona in basso a destra. L’utente può scegliere tra 10 voci differenti. Rispetto al vecchio Google Assistant, la conversazione avviene in modo più naturale e può essere anche interrotta.

Nelle prossime settimane verrà inoltre aggiunto il supporto per tre nuove estensioni (solo in inglese) che permettono a Gemini di cercare informazioni in Google Calendar, Tasks e Keep. L’assistente potrà ad esempio leggere una ricetta ricevuta in Gmail e aggiungere gli ingredienti a Keep.