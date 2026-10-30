 Gemini modifica i file direttamente in chat: PDF, Docs, Fogli e Slide
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Gemini modifica i file direttamente in chat: PDF, Docs, Fogli e presentazioni

Gemini permette di generare, visualizzare in anteprima e modificare PDF, Google Docs, Fogli, Slide, Markdown e codice senza uscire dalla chat.
Gemini modifica i file direttamente in chat: PDF, Docs, Fogli e presentazioni
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Gemini permette di generare, visualizzare in anteprima e modificare PDF, Google Docs, Fogli, Slide, Markdown e codice senza uscire dalla chat.
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Fino a ieri, farsi preparare un documento da Gemini significava spesso fare la spola tra la chat e altri programmi. La chat generava il file, bisognava scaricarlo e aprirlo con un altro software. Solo allora si scopriva che magari la tabella non era venuta come previsto e si doveva tornare da Gemini per chiedere una correzione. Un percorso a ostacoli che finiva per allungare parecchio i tempi.

Google Gemini, arriva l’editing dei file nella chat: cosa si può fare

Da oggi, per tutti gli utenti Gemini, è possibile generare, visualizzare in anteprima e modificare file direttamente nella conversazione. L’elenco è lungo: PDF, Google Docs, Google Fogli, presentazioni, Markdown, TXT e codice. Praticamente tutto quello che di solito finisce sparso in tre cartelle diverse con nomi tipo “versione_finale_definitiva2”.

La possibilità di creare e scaricare file era arrivata a inizio anno. Mancava il pezzo più ovvio, cioè metterci le mani sopra senza cambiare posto.

Basta aprire il documento a schermo intero, selezionare un pezzo di testo e dire a Gemini cosa fare: una domanda, una riscrittura, una correzione. L’esempio scelto da Google è quello di una tabella da trasformare in grafico. Si evidenzia, si chiede, e i numeri passano da elenco a figura senza che si debba aprire un altro programma.

Sul telefono, ancora a metà

C’è un’avvertenza. L’anteprima e la modifica dei PDF funzionano sia sul web sia su mobile. Tutto il resto (Docs, Fogli, presentazioni, Markdown, TXT, codice) per ora è disponibile solo nella versione web. Chi sperava di rifinire la presentazione sulla metro dovrà aspettare, o accontentarsi dei PDF.

Non è proprio una novità, ma quasi

Gemini sapeva già lavorare sui file, ma dall’interno delle app Workspace di Google, per esempio con la barra di Gemini in Docs. Qui la differenza è che il lavoro nasce e si perfeziona nella chat. Anche Anthropic, a inizio anno, ha lanciato su Claude la possibilità di generare e modificare documenti e presentazioni nelle conversazioni. La gara ormai è su chi riesce a tenere l’utente più a lungo dentro la stessa finestra.

Fonte: Google

Pubblicato il 30 ott 2026

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