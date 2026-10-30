Reddit: login obbligatorio per bloccare lo scraping AI

Reddit non sarà più accessibile senza login. La novità è stata annunciata dal CEO Steve Huffman, commentando i risultati finanziari del terzo trimestre 2026. Questa è la soluzione scelta dall’azienda californiana per bloccare lo scraping AI. La stessa restrizione è già attiva per Old Reddit. Due giorni fa sono stati introdotti due feed separati per i post.

Accesso solo con login, test in alcuni paesi

Reddit è sempre stato accessibile senza login. I visitatori della piattaforma possono leggere i post senza avere un account. Ma tra i visitatori ci sono anche quelli non umani, ovvero i bot o crawler AI che “rastrellano” i contenuti per l’addestramento dei modelli AI. L’azienda californiana ha denunciato Perplexity e Anthropic per questa attività non autorizzata.

Reddit ha invece sottoscritto un accordo con OpenAI e Google, ma la collaborazione con l’azienda di Mountain View potrebbe essere interrotta. Il CEO Steve Huffman ha dichiarato che AI Overview e AI Mode di Google Search non generano traffico.

Come già fatto con Old Reddit, l’azienda di San Francisco ha deciso di impedire l’accesso alla piattaforma senza login. Ciò avverrà a partire dal quarto trimestre in alcuni paesi (non negli Stati Uniti). In base ai feedback, la novità potrebbe essere estesa a tutto il mondo. Il CEO sottolinea che questo cambiamento è necessario per bloccare lo scraping AI non autorizzato. I post saranno comunque visibili quando l’utente clicca sui risultati di ricerca o su un link condiviso.

Feed For You e Following

Dal 28 ottobre, gli utenti vedono due feed distinti: For You e Following. For You combina i post delle community a cui l’utente è iscritto e i suggerimenti basati sugli interessi. Following mostra invece solo i post delle community a cui l’utente è iscritto. Reddit ha quindi “copiato” l’esperienza d’uso dei principali social network, tra cui TikTok, Instagram, Facebook, X e Threads.