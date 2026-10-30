 Reddit: login obbligatorio per bloccare lo scraping AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Reddit: login obbligatorio per bloccare lo scraping AI

Reddit ha annunciato che l'accesso sarà possibile solo con login per bloccare lo scraping AI non autorizzato (i test inizieranno nel quarto trimestre).
Reddit: login obbligatorio per bloccare lo scraping AI
Business AI
Reddit ha annunciato che l'accesso sarà possibile solo con login per bloccare lo scraping AI non autorizzato (i test inizieranno nel quarto trimestre).
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Reddit non sarà più accessibile senza login. La novità è stata annunciata dal CEO Steve Huffman, commentando i risultati finanziari del terzo trimestre 2026. Questa è la soluzione scelta dall’azienda californiana per bloccare lo scraping AI. La stessa restrizione è già attiva per Old Reddit. Due giorni fa sono stati introdotti due feed separati per i post.

Accesso solo con login, test in alcuni paesi

Reddit è sempre stato accessibile senza login. I visitatori della piattaforma possono leggere i post senza avere un account. Ma tra i visitatori ci sono anche quelli non umani, ovvero i bot o crawler AI che “rastrellano” i contenuti per l’addestramento dei modelli AI. L’azienda californiana ha denunciato Perplexity e Anthropic per questa attività non autorizzata.

Reddit ha invece sottoscritto un accordo con OpenAI e Google, ma la collaborazione con l’azienda di Mountain View potrebbe essere interrotta. Il CEO Steve Huffman ha dichiarato che AI Overview e AI Mode di Google Search non generano traffico.

Come già fatto con Old Reddit, l’azienda di San Francisco ha deciso di impedire l’accesso alla piattaforma senza login. Ciò avverrà a partire dal quarto trimestre in alcuni paesi (non negli Stati Uniti). In base ai feedback, la novità potrebbe essere estesa a tutto il mondo. Il CEO sottolinea che questo cambiamento è necessario per bloccare lo scraping AI non autorizzato. I post saranno comunque visibili quando l’utente clicca sui risultati di ricerca o su un link condiviso.

Feed For You e Following

Dal 28 ottobre, gli utenti vedono due feed distinti: For You e Following. For You combina i post delle community a cui l’utente è iscritto e i suggerimenti basati sugli interessi. Following mostra invece solo i post delle community a cui l’utente è iscritto. Reddit ha quindi “copiato” l’esperienza d’uso dei principali social network, tra cui TikTok, Instagram, Facebook, X e Threads.

Reddit For You Following

Fonte: The Verge

Pubblicato il 30 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Quando l'AI sbaglia (e sbaglia), di chi è la colpa?

Quando l'AI sbaglia (e sbaglia), di chi è la colpa?
Style Sketch, l'app AI di Meta che crea outfit con i propri vestiti

Style Sketch, l'app AI di Meta che crea outfit con i propri vestiti
Gemini modifica i file direttamente in chat: PDF, Docs, Fogli e presentazioni

Gemini modifica i file direttamente in chat: PDF, Docs, Fogli e presentazioni
La fine della realtà: Enrico Pulcini racconta il lato oscuro dell'informazione digitale

La fine della realtà: Enrico Pulcini racconta il lato oscuro dell'informazione digitale
Quando l'AI sbaglia (e sbaglia), di chi è la colpa?

Quando l'AI sbaglia (e sbaglia), di chi è la colpa?
Style Sketch, l'app AI di Meta che crea outfit con i propri vestiti

Style Sketch, l'app AI di Meta che crea outfit con i propri vestiti
Gemini modifica i file direttamente in chat: PDF, Docs, Fogli e presentazioni

Gemini modifica i file direttamente in chat: PDF, Docs, Fogli e presentazioni
La fine della realtà: Enrico Pulcini racconta il lato oscuro dell'informazione digitale

La fine della realtà: Enrico Pulcini racconta il lato oscuro dell'informazione digitale
Luca Colantuoni
Pubblicato il
30 ott 2026
Link copiato negli appunti