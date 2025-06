Reddit denuncia Anthropic per accesso non autorizzato

Reddit ha presentato una denuncia contro Anthropic per l’accesso non autorizzato alla piattaforma e l’uso dei post degli utenti per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa (Claude). La startup californiana guidata dai fratelli Amodei aveva comunicato che i suoi bot non effettuano lo scraping da metà maggio 2024.

Reddit chiede risarcimento danni e ingiunzione

A fine giugno 2024, Reddit aveva annunciato il blocco dello scraping dei dati pubblici tramite Robots Exclusion Protocol, ovvero il noto file robots.txt (la versione attuale non permette ai bot di accedere al sito). Questa facoltà viene concessa solo alle aziende che sottoscrivono un accordo di licenza, come hanno fatto Google e OpenAI.

In seguito alle proteste di Reddit, Anthropic aveva dichiarato che i suoi bot non accedono ai dati degli utenti, quindi viene rispettato il blocco. Reddit scrive nella denuncia (PDF) che non è vero. Da luglio 2024 sono stati rilevati oltre 100.000 accessi da parte dei bot della startup californiana.

Alla denuncia sono state allegati alcuni screenshot di conversazioni con Claude. Il chatbot ha confermato di essere stato addestrato con i dati di Reddit. Anthropic non ha voluto firmare un accordo, quindi Reddit chiede ora un risarcimento danni, il pagamento della somma guadagnata con l’ingiusto arricchimento e un’ingiunzione che vieti di usare i dati per scopi commerciali.

La questione verrà dunque risolta in tribunale. Un portavoce di Anthropic ha dichiarato:

Non siamo d’accordo con le affermazioni di Reddit e ci difenderemo energicamente.

Simili denunce sono state presentate contro Anthropic per l’uso non autorizzato di libri e brani musicali.