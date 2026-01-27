La novità di Gemini che risolverà molti problemi dell'AI

Allucinazioni, abusi, impatto sull’occupazione e sulla sicurezza. Sono questi i rischi che di solito vengono associati all’intelligenza artificiale, mentre un altro passa in secondo piano: l’utilizzo eccessivo. Il gruppo di Mountain View sembra esserne consapevole, come suggerisce la segnalazione di una novità in arrivo prossimamente su Gemini. Non è esagerato affermare che potrebbe salvare delle vite.

Gemini ti consiglierà di fare una pausa

Si tratta di una soluzione tanto semplice quanto efficace per evitare le conseguenze negative derivanti da un uso prolungato del servizio: un avviso che suggerisce di fare una pausa. L’ha scoperta la redazione del sito Android Police, analizzando la nuova versione beta 17.3.59 dell’app di Google.

Prova una breve pausa , regola d’oro da applicare a qualsiasi strumento, indipendentemente dalla sua natura. Questo il messaggio.

Hai chattato con Gemini per un po’. Potrebbe essere utile fare delle pause quando stai parlando a un assistente AI che non è umano.

Per evitare di finire nel vortice dell’AI

Se per chi lavora può tornare utile per staccare un attimo, riordinare le idee e rimettersi alla scrivania più produttivi di prima, un accorgimento di questo tipo è in grado di disinnescare le dinamiche che a volte sfociano negli esiti più nefasti. I casi di psicosi e di suicidi nei quali l’intelligenza artificiale ha una qualche forma di responsabilità sono ben documentati.

Anche solo interrompere il flusso dello scambio, se sta portando in una direzione pericolosa, può rivelarsi una misura salvavita. Vale per qualsiasi servizio, ma ancor di più per le piattaforme che possono contribuire ad alimentare una visione distorta della realtà, un disagio emotivo o un malessere in generale.

Ad ogni modo, al momento non è dato a sapere quando Google renderà disponibile per tutti la nuova funzionalità di Gemini che consiglia di fare una pausa. È in corso la fase di test.