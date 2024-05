Gemini potrebbe presto arrivare su Gmail per tutti gli utenti

Gemini è la nuova intelligenza artificiale sviluppata da Google, pensata come proposta per competere con i concorrenti Chat-GPT e Copilot. L’IA era già stata integrata dalla casa di Mountain View su Workspace, attraverso un tasto su Gmail che ora potrebbe essere disponibile anche per tutti gli utenti, inclusa l’app del client per Android. La cosa è stata scoperta trafugando il codice sorgente dell’APK, cosa che ha fatto Android Authority in collaborazione con AssembleDebug.

Gemini in arrivo nell’app Gmail per Android

L’esplorazione del codice sorgente dell’apk di Gmail per Android ha quindi fatto emergere dei riferimenti a un nuovo tasto per Gemini che dovrebbe presto essere implementato nell’interfaccia. La versione anteprima dell’applicativo è la 2024.05.19.635289964 e permette di abilitare la funzione attraverso un flag.

Come è possibile vedere dal video, il nuovo pulsante ha un’icona a forma di stella ed è posizionato nella parte superiore dell’interfaccia, accanto al tasto per archiviare le email. Una volta toccato, consente ovviamente di richiamare l’IA e impartire comandi, fare domande, nonché anche riassumere i messaggi di posta elettronica.

Tra le funzionalità, l’IA su Gmail può anche fornire suggerimenti per le risposte, nonché cambiare il tono del testo di una bozza già scritta e altri compiti anche al di fuori della scrittura di posta. Benché limitatamente, sembra anche che l’intelligenza artificiale sia in grado di accedere a info sulle email più vecchie, come è emerso dalle prove effettuate da Android Authority dove sono stati forniti dei dettagli di un viaggio precedente. Gemini non ha tuttavia mostrato l’email relativa dopo la richiesta, il che significa che l’integrazione non è così totale, almeno per adesso.

Ovviamente non c’è ancora una data di rilascio indicativa per la disponibilità dell’IA anche per gli utenti standard, anche se è probabile che manchi poco. Allo stato attuale, è possibile provarla solo tramite account Workspace pensato per i professionisti