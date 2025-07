Gemini può accedere a WhatsApp dal 7 luglio: come disattivarlo

Google ha iniziato ad avvisare gli utenti via email. Dal 7 luglio, Gemini avrà accesso ai nostri messaggi, chiamate e contatti. La cosa più inquietante, è che potrebbe rimanere attivo anche se si pensa di averlo disabilitato.

Dal 7 luglio Gemini legge i nostri messaggi WhatsApp

Non è un aggiornamento che chiede il nostro permesso. Google ha semplicemente informato alcuni utenti che dal 7 luglio Gemini potrà integrarsi con WhatsApp, Messaggi e l’app Telefono. Una modifica che si applicherà indipendentemente dalle proprie impostazioni sulla privacy.

Ma cosa può fare Gemini con i nostri messaggi? Una volta attivata, l’integrazione permetterà a Gemini di:

Inviare messaggi tramite WhatsApp;

Effettuare chiamate usando i contatti;

Accedere alla cronologia delle conversazioni;

Interagire con le app di messaggistica.

Google assicura che Gemini non potrà leggere o riassumere i messaggi WhatsApp, né accedere a immagini, GIF, audio o video. Ma c’è un “però” preoccupante. Subito dopo aver elencato cosa Gemini non può fare, Google aggiunge una frase inquietante: “L’app mobile Gemini potrebbe supportare alcune di queste azioni con l’aiuto di Google Assistant o dell’app Utilities, anche con WhatsApp disabilitato in Gemini.”

Vuol dire che, anche se si disabilita l’accesso a WhatsApp, Gemini potrebbe comunque accedere ai nostri dati attraverso altre app Google.

Come difendersi

Si può provare a limitare l’accesso seguendo questi passaggi:

Aprire l’app Gemini;

Andare su Profilo > App;

Disattiva le estensioni delle singole app.

Oppure si può disabilitare completamente Gemini Apps Activity:

Gemini > Profilo > Gemini Apps Activity > Disattiva

Ma attenzione: Google avverte che potrebbe non essere sufficiente per bloccare l’accesso a WhatsApp dopo l’aggiornamento.

I dati passano comunque per Google

Anche con Gemini Apps Activity disattivato, Google conserverà la nostra attività per 72 ore “per sicurezza e feedback degli utenti“. Un modo elegante per dire che i dati passeranno comunque per i loro server.

Questa mossa di Google rispecchia una tendenza preoccupante. Le grandi aziende tech cambiano i termini e attivano automaticamente nuove funzioni senza chiedere il consenso degli utenti. Meta ha fatto lo stesso con Meta AI su WhatsApp senza possibilità di disattivarlo. Ora Google segue la stessa strada.

Quando Big G lancerà ufficialmente la funzione, probabilmente la maggior parte delle persone non si accorgerà nemmeno del cambiamento. E anche se Google mostrasse un avviso, disabilitare l’accesso a WhatsApp sembra un processo volutamente confuso.

Anche Gemini su WhatsApp, addio privacy?

Stiamo assistendo a un cambiamento radicale nel modo in cui le aziende tech trattano i nostri dati. Solo pochi anni fa, le app chiedevano esplicitamente il permesso per accedere ai contatti, messaggi o fotocamera. Si doveva dire “sì” per procedere. Oggi il meccanismo si è ribaltato. Le aziende attivano automaticamente le funzioni e poi ci lasciano il compito di scoprire come disattivarle. Non è più un consenso informato, ma un consenso per sfinimento, e non è così che dovrebbe andare.