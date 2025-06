Gemini riconosce le canzoni, basta cantare o fischiettare

Quante volte sarà capitato di avere una melodia che frulla per la testa tutto il giorno, ma di non riuscire a ricordare come si chiama? Google ha deciso di risolvere il problema integrando il riconoscimento musicale direttamente in Gemini su Android.

Ora basta chiedere “Che canzone è questa?” per attivare una funzione che identifica i brani che si canticchiano o fischiettano. Una comodità che mancava da quando Google Assistant ha lasciato il posto a Gemini.

Google porta il riconoscimento musicale su Gemini

Il riconoscimento musicale funziona in modo molto semplice. Dopo aver fatto la domanda vocale, si apre un’interfaccia a schermo intero che invita a produrre la melodia nel modo che si preferisce: canticchiando, fischiettando o addirittura riproducendo il brano.

Gemini analizza l’audio per alcuni secondi e poi mostra i risultati con una percentuale di corrispondenza per ogni canzone identificata. Il match più probabile compare in cima alla lista, con un link diretto alla ricerca Google per ottenere più informazioni, testi o link per l’ascolto.

Non si tratta di una novità assoluta per Google. La stessa tecnologia era già disponibile nell’app Google classica, ma non era mai stata integrata in Gemini fino a ora. La differenza principale è nel metodo di attivazione. Mentre nell’app Google c’è un pulsante fisso sempre visibile, in Gemini bisogna pronunciare il comando vocale ogni volta.

È lo stesso sistema di Google Assistant, che permetteva di identificare canzoni con il comando “Ok Google, che canzone è questa?“. Con il passaggio a Gemini, questa funzione era sparita, lasciando un vuoto che ora viene finalmente colmato.

Disponibilità

Per ora la funzione è limitata ad Android ed è in fase di roll out graduale. Secondo 9to5Google, che per primo ha diffuso la notizia, Google sta lavorando su altre funzioni simili che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. Si parla di miglioramenti nel riconoscimento di immagini, analisi audio più avanzate e assistenza contestuale più profonda nelle app Android.