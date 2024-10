Generatore di video AI Haiper 2.0 sfida Sora di OpenAI

Haiper, specializzata nella creazione di contenuti visivi, ha da poco annunciato il rilascio di Haiper 2.0, un importante aggiornamento che arriva a soli sette mesi dal lancio iniziale. Questo nuovo modello promette di generare video iper-realistici con una velocità senza precedenti, grazie all’impiego di una combinazione proprietaria di modelli basati su trasformatori e tecniche di diffusione. A differenza di Sora di OpenAI, Haiper 2.0 è già disponibile e gli utenti possono testarlo gratuitamente.

Nuovo modello Haiper 2.0 genera video iper-realistici

L’aggiornamento apporta notevoli miglioramenti alla qualità video, al realismo e alla velocità di produzione. I movimenti risultano più fluidi e realistici, stabilendo potenzialmente un nuovo standard nel campo dei generatori di video AI. Inoltre, Haiper ha introdotto i modelli video, formati personalizzati che consentono agli utenti di trasformare immagini fisse in video di alta qualità, semplificando il processo di creazione di video e animazioni. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per progetti creativi e applicazioni di marketing, consentendo di risparmiare tempo prezioso.

Versatilità e prestazioni

Haiper 2.0 è stato progettato per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di utenti, dai semplici appassionati alle grandi aziende, ponendo l’accento su velocità, realismo e facilità d’uso. La nuova versione consente di generare video a 1080p più rapidamente rispetto al passato, e gli aggiornamenti futuri promettono di raggiungere una risoluzione a 4K. La piattaforma continua a evolversi, introducendo strumenti innovativi come un upscaler HD integrato e il condizionamento dei fotogrammi chiave per un controllo più preciso sui contenuti video.

Haiper 2.0, test in corso per generare video più lunghi e personalizzati

Haiper non si ferma qui: l’azienda ha in programma di espandere ulteriormente i suoi strumenti AI, includendo funzioni che supportano la generazione di video più lunghi e la personalizzazione avanzata dei contenuti. Nel frattempo, il team di esperti si prepara a mettere alla prova Haiper 2.0 per valutarne le prestazioni e le potenzialità, con l’obiettivo di condividere presto i risultati con la community.