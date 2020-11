Al debutto oggi Generosity Network. È la nuova piattaforma di PayPal dedicata al crowdfunding attraverso la quale chiunque può organizzare una raccolta fondi per beneficenza. La migliore descrizione per spiegarne la natura e le finalità è quella di alternativa a GoFundMe.

PayPal Generosity Network per le raccolte fondi

Almeno in un primo momento PayPal non applicherà alcuna commissione sulle donazioni effettuate attraverso carta di credito o di debito. Non è comunque da escludere che possa farlo più avanti. C’è anche da tenere in considerazione qualche paletto: le campagne devono avere una durata estesa a non oltre 30 giorni e la somma massima da raccogliere non può superare complessivamente i 20.000 dollari.

Non è la prima volta che PayPal si cimenta con uno strumento di questo tipo. Fino ad oggi ha offerto Money Pool, indirizzato però principalmente a un uso privato tra familiari e amici, utile per chiedere direttamente a qualcuno una somma da destinare agli impieghi più svariati. Generosity Network mira a un altro contesto, rivolto al pubblico, ad esempio per il sostegno delle spese necessarie per garantire a un paziente le cure ospedaliere. La società si impegna a monitorare costantemente le segnalazioni relative a potenziali frodi per intervenire in modo rapido.

In questo momento la piattaforma consente di creare campagne per la raccolta fondi solo negli Stati Uniti. Come sta avvenendo con un’altra funzionalità inedita di PayPal, quella dedicata alla gestione delle criptovalute, è ad ogni modo probabile che il rollout possa arrivare presto a interessare altri territori.