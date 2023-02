Gestire i pagamenti digitali via POS con uno smartphone? Ecco come fare

Con l’obbligo di accettare i pagamenti digitali, per gli esercenti si sono presentati diversi problemi.

Individuare un lettore POS valido infatti, non è così facile: tra costi più o meno visibili e utilizzo tutt’altro che semplice, sono molti i dispositivi di questo genere che creano più grattacapi che reali vantaggi.

E se gestire i pagamenti digitali potesse essere semplice come utilizzare lo smartphone? Con il lettore SumUp ciò è realmente possibile.

Si tratta di un sistema che abbina un lettore POS facile da utilizzare e poco ingombrante allo smartphone del commerciante.

A livello pratico, dunque, basta inserire l’importo da pagare sull’app per telefono, collegare il dispositivo al lettore e, tramite quest’ultimo, accettare il pagamento via carta.

Una volta che il pagamento è effettuato poi, è possibile inviare la ricevuta al cliente direttamente via posta elettronica o SMS telefonico.

Pagamenti digitali facili: con SumUp è come utilizzare il tuo telefonino

Il lettore SumUp e la tecnologia che utilizza permette ampio margine di manovra per quanto concerne i pagamenti accettati. Tra i tanti metodi supportati figurano:

Chip & Pin

Contactless

Apple Pay

Google Pay

Il tutto senza passaggi attraverso banche e con nessuna apertura di un nuovo conto apposito. Basta inserire le coordinate bancarie nell’app per ricevere l’accredito dei pagamenti in modo sicuro e in tempi ragionevoli.

Anche sotto il punto di vista dei costi, SumUp si dimostra una delle soluzioni più pratiche dell’intero settore. Il lettore infatti, è disponibile per il prezzo più che ragionevole di 47,58 euro (più IVA).

Una volta acquistato il dispositivo poi, l’utilizzo è a canone zero con unico costo una commissione dell’1,97% su ogni transazione effettuata attraverso il lettore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.