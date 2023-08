Gestisci i pagamenti dei tuoi clienti con MyPOS

Hai una realtà commerciale e sei alla ricerca di un POS che possa permetterti di accettare qualsiasi tipologia di pagamento con carta? Andare incontro alle esigenze di imprese e negozi è uno degli obiettivi di molte aziende. Motivo per cui myPOS nasce come uno strumento per offrire massime prestazioni.

I terminali myPOS sono wireless e accettano pagamenti contactless, banda magnetica e Chip&Pin, ma oltre a ciò sono autonomi e non hanno bisogno di essere collegati ad altri dispositivi. Dunque, se sei alla ricerca di un POS che possa finalmente permetterti di accettare qualsiasi pagamento con carta, semplificando al tempo stesso tutte le procedure ad esso collegate scegli uno dei terminali myPOS direttamente dal sito web dedicato.

Non parliamo di semplici POS che accettano pagamenti. Tutti i dispositivi myPOS sono infatti dotati di una SIM dati 3G e 4G gratuita e, in caso di necessità, i terminali possono essere collegati al Wi-Fi. myPOS accetta inoltre pagamenti con carte Visa, Visa Electron, VPay, Mastercard, American Express o UnionPay. Tantissimi esercenti hanno già deciso di acquistare un POS myPOS grazie alla loro semplicità d’utilizzo, alla praticità e al costo inevitabilmente vantaggioso.

Che aspetti? Scegli il POS più adatto alle tue esigenze. Ricorda che con myPOS non dovrai pagare nessun canone mensile o sottoscrivere contratti vincolanti, l’unica spesa da sostenere sarà quella legata alle singole commissioni. Una volta scelto il terminale che ti sembra più adatto alle tue esigenze puoi provarlo per 30 giorni: se non sei convinto puoi restituirlo. Incluso, per te, anche 1 anno di garanzia gratuita con possibilità di estensione.

