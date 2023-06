Gestore password: dati protetti su tutti i dispositivi ad appena 1,69 euro al mese

Utilizzare un gestore di password, detto anche “password manager”, permette di poter salvare in sicurezza le credenziali d’accesso e di pagamento, avendole sempre a disposizione su tutti i dispositivi. Si tratta di un tool comodo e, soprattutto, utilissimo per proteggere i dati d’accesso a tutti i propri account. Avere a disposizione un gestore di password, quindi, diventa sempre più importante.

La scelta del servizio da utilizzare è semplice: con NordPass, infatti, è possibile proteggere i propri dati in sicurezza con una spesa davvero ridotta. Scegliendo il piano biennale del password manager realizzato dai creatori della popolare NordVPN, infatti, il costo sarà di appena 1,69 euro + IVA al mese. In totale, quindi, la spesa sarà di circa 40 euro per due anni di abbonamento. NordPass è utilizzabile su tutti i propri dispositivi.

Perché scegliere NordPass come gestore di password conviene

NordPass è un comodissimo tool per l’archiviazione di password e credenziali di pagamento. Si tratta di un servizio multi-piattaforma che consente di avere sempre a disposizione i dati per effettuare il login, potendo contare sulla massima sicurezza. In più, per chi sceglie NordPass è possibile:

sfruttare il servizio di generazione di password sicure con sequenze alfa-numeriche complesse che renderanno i propri account ancora più sicuri

sicure con sequenze alfa-numeriche complesse che renderanno i propri account ancora più sicuri utilizzare gli strumenti pe r rilevare password deboli, da sostituire per massimizzare la sicurezza

da sostituire per massimizzare la sicurezza ricevere avvisi in caso di violazione dei database dei siti web su cui si ha una password salvata; NordPass avviserà di una possibile compromissione l’utente che potrà procedere con il cambio password

NordPass costa appena 1,69 euro + IVA con il piano biennale. La spesa per poter utilizzare il gestore di password per due anni è, quindi, pari a circa 40 euro. In più c’è una garanzia Soddisfatti o rimborsati da esercitare entro 30 giorni.

Da notare che NordPass può essere abbinato anche a:

NordVPN con una spesa aggiuntiva di 3,49 euro al mese

con una spesa aggiuntiva di NordLocker con 1 TB di spazio in cloud con una spesa aggiuntiva di 1,50 euro al mese

Per arricchire l’abbonamento è possibile accedere al sito di NordPass dal link qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.