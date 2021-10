GetResponse Free: software di marketing online gratis

La tua azienda sta per muovere i primi passi e hai bisogno di contatti sui quali lavorare per proporre i tuoi prodotti o servizi. Il budget è scarno perché ancora non sai quale potrà essere la risposta e la cosa più importante è iniziare a mettere benzina nel motore delle vendite. La via del digital marketing è fondamentale, ma non sai quanto puoi investirci perché ancora non sai quali saranno i metodi più proficui e le migliori leve comunicative da azionare. Bene, non sei solo anzitutto: ogni singola azienda parte con le medesime prerogative. Ma tu hai a disposizione una soluzione che è chiaramente ideale proprio per chi, come te, sta scommettendo sul proprio futuro passando per la bontà delle proprie idee e del proprio lavoro. Questa soluzione si chiama GetResponse e ti tende la mano con una promessa irrinunciabile: è tutto gratis, per sempre.

GetResponse Free Forever

Gratis. Per sempre. Parole di incredibile valore, che hanno dentro di sé significati profondi: nessun costo e, soprattutto, nessun costo nascosto che possa far capolino dietro l'angolo. Semplicemente si tratta di una piattaforma di lancio, sulla quale addestrare le proprie pratiche per poi eventualmente immaginare evoluzioni successive. Fin dal primo minuto, però, si potranno coltivare le proprie ambizioni sulla base di un punto di partenza solido fondato su due concetti: “gratis” e “per sempre”.

Grazie a GetResponse Free puoi mettere in piedi tutto ciò che è necessario per avviare immediatamente i tuoi contatti, le tue proposte e le prime vendite. Potrai, quindi:

sfruttare un editor per siti web gratuiti 1 sito fino a 10 pagine utilizzando l'IA e uno dei 300 modelli disponibili 5GB di banda al mese, più che sufficienti per qualunque azienda di piccole dimensioni collegare un dominio al sito o usarne uno ex-novo a titolo gratuito

accedere a specifici strumenti per la generazione di Lead 1 landing page moduli e formi di iscrizione di facile adozione per registrare i nuovi contatti archivio fino a 500 contatti

far leva sul software gratuito per l'email marketing inviare un numero illimitato di email ai contatti utilizzare un editor visuale per la composizione di newsletter accesso a una libreria di modelli di e-mail predefiniti



Gratis vuol dire (davvero) gratis: nessun costo, di nessun tipo, e sfruttamento libero e senza limiti di tempo delle opzioni a disposizione. Un gesto di fiducia nei confronti della tua idea e della tua capacità di fare marketing: quando la tua azienda avrà le risorse per scalare a nuova dimensione ci sarà tempo e modo di evolvere la collaborazione in molti modi, ma per ora è sul “gratis per sempre” che può essere costruita una partnership che possa creare valore fin da subito.

GetResponse, ecco i piani Premium

Solo in un secondo momento, quando ormai la macchina avrà iniziato a macinare contatti e conversioni, allora si potrà pensare di evolvere rapidamente il tutto ad un piano “premium” con funzioni evolute. GetResponse opera su vari livelli, declinando le offerte per fare in modo che alla quantità di servizi applicati corrisponda un prezzo di tutto vantaggio:

Basic (10,66€/mese)

include liste più numerose rispetto al modello Free ed aggiunge gli autorisponditori alle opzioni disponibili: un piano per iniziare a fare sul serio, su una platea più ampia di utenti, clienti e contatti di potenziale interesse;

include liste più numerose rispetto al modello Free ed aggiunge gli autorisponditori alle opzioni disponibili: un piano per iniziare a fare sul serio, su una platea più ampia di utenti, clienti e contatti di potenziale interesse; Plus (36,90€/mese)

consente di segmentare le liste, aggiungere membri del team, gestire sales funnel, assegnare punteggi ai contatti e altro ancora, ideale per la crescita delle PMI e garantire la miglior conversione dei lead;

consente di segmentare le liste, aggiungere membri del team, gestire sales funnel, assegnare punteggi ai contatti e altro ancora, ideale per la crescita delle PMI e garantire la miglior conversione dei lead; Professional (72,98 €/mese)

i membri del team diventano 5 e si aggiungono funzionalità specifiche per il mondo e-commerce, oltre a notifiche push da web e altre funzioni per massimizzare le performance di campagne multicanale;

i membri del team diventano 5 e si aggiungono funzionalità specifiche per il mondo e-commerce, oltre a notifiche push da web e altre funzioni per massimizzare le performance di campagne multicanale; Max (prezzo ad hoc)

per operazioni più ambiziose ed evolute, personalizzate sulla base del singolo interesse per ottimizzare il rapporto qualità/prezzo e massimizzare il ritorno di cassa dalle proprie iniziative di marketing.

Inizia però tutto da una base comune: una piattaforma “gratis per sempre” con cui assaggiare lo strumento e valutare quindi quanto impatto positivo potrà avere sulle proprie attività. Per partire è sufficiente iscriversi: nessun anticipo, nessuna carta di credito, soltanto la facoltà di testare per 30 giorni uno dei piani evoluti o “per sempre” il profilo gratuito con funzionalità basilari.

La tua azienda ha una pista di lancio a disposizione: non richiede altro se non ambizione. Gratis, per sempre, puoi sfruttare questa opportunità per capire se davvero la tua idea abbia la forza per mettersi a volare.

