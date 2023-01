Giacenza media: come consultarla se sei cliente Hype

Gli utenti Hype possono beneficiare di un accesso conveniente a un’ampia gamma di funzionalità e la giacenza media, necessaria per compilare il modulo ISEE, non fa eccezione. È possibile visualizzare e consultarla in qualsiasi momento tramite un’apposita sezione all’interno dell’applicazione Hype: ecco come fare.

Come consultare la giacenza media: Hype

Accedi all’applicazione Hype, inserendo le tue credenziali oppure tramite riconoscimento biometrico. Nella Home, in alto a sinistra rispetto alla tua disponibilità, accedi al profilo facendo tap sull’icona che riporta una persona in blu su sfondo azzurro.

Scorri fino a “Documenti” e fai tap su “Giacenza media”. Qui è possibile consultare la giacenza media per ogni anno da quando sei iscritto ad Hype. In caso tu abbia necessità di stamparlo, puoi salvare il file selezionando “Documento informatico” e scegliendo successivamente il formato con cui aprire il file.

Non sei cliente Hype? Apri il tuo conto gratis

Hype offre tre piani di conto: gratuito, Next e Premium. Il conto gratuito può essere aperto facilmente, in pochi minuti e senza alcun costo aggiuntivo tramite questo link. Ti verrà fornita una carta di debito Mastercard con IBAN italiano sia in formato virtuale che fisico (a un costo aggiuntivo).

Tutte le operazioni sul conto possono essere gestite tramite l’app mobile di Hype, che offre una vasta gamma di servizi tra cui la consultazione del saldo, visualizzazione dei movimenti, invio di bonifici, cashback, pagamento bollettini, ricariche telefoniche, prestiti, un portafoglio Bitcoin e molto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.