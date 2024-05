Conto Arancio, fai crescere i tuoi risparmi con il 5% annuo lordo

Hai mai sentito parlare de vantaggi offerti da un conto deposito? Con Conto Arancio puoi avere tutti i vantaggi in un unico servizio per poter ottenere il massimo dai tuoi risparmi. Oggi, se decidi di aprire Conto Corrente Arancio e scegli anche Conto Arancio, il conto deposito per i tuoi risparmi, hai il 5% annuo lordo per i primi 12 mesi sulle somme depositate.

Nello specifico, Conto Corrente Arancio ha canone, prelievi e bonifici gratis per i primi 12 mesi (con la prima attivazione di Modulo Zero Vincoli) e anche dopo se accrediti lo stipendio. Inoltre, utilizzarlo diventa semplicissimo perché è completamente digitale. Per semplificare il tutto ING ti dà la possibilità di aprirlo online e di gestire le tue spese anche da tramite app da gestire dal tuo smartphone.

5% annuo lordo per 12 mesi

Gestire il denaro diventa sempre più difficile ma per fortuna non mancano soluzioni vantaggiose come quella pensata per te da ING. Se non vedi l’ora di fare crescere i tuoi risparmi, affidati a Conto Arancio. Lo sai che aprirlo e ottenere il 5% annuo lordo è semplicissimo?

Apri Conto Corrente Arancio e ricorda di selezionare anche Conto Arancio, il conto di deposito per i tuoi risparmi, al momento della richiesta. Entro l’11 maggio devi effettuare un primo bonifico e hai tempo fino al 31 agosto per accreditare il tuo stipendio. Nel caso di impossibilità di versare lo stipendio, hai l’opportunità di versare almeno 1000 euro ogni mese. Non puoi versare né stipendio né 1.000 euro? Niente paura, in questo caso su Conto Arancio hai il 3% per 12 mesi!

Non perdere altro tempo. Ricorda che hai il 5% annuo lordo per i primi 12 mesi dalla data di attivazione, fino ad un massimo di 100.000 euro. Fai crescere i tuoi risparmi come hai sempre desiderato e realizza i tuoi sogni!