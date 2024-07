Agosto è alle porte e gli italiani stanno preparando le valigie. Dove andrai? Nelle assolate spiagge del Sud Italia o oltre confine? Indipendentemente dalla tua scelta, l’opzione di conto da tenere d’occhio è Revolut Premium. Questa soluzione non solo ti permette di rilassarti durante le tue vacanze, ma ti aiuta anche a risparmiare le commissioni durante i tuoi viaggi. Chi non vorrebbe tenere qualche euro in più nel portafoglio per una spesa extra?

I vantaggi di Revolut Premium sono tanti e diversi. Primo fra tutti, c’è lo sconto del 20% sulle commissioni per i bonifici esteri. Tradotto in parole povere, più soldi da spendere per cose che contano davvero: shopping, cibo e, perché no, qualche gelato in più.

Risparmia le commissioni con Revolut: scopri i vantaggi di Premium

Cosa rende Revolut Premium così speciale? A parte la possibilità di convertire il denaro in oltre 29 valute senza costi aggiuntivi, include un’assicurazione viaggio che salva il portafoglio in caso di piccoli ma fastidiosi contrattempi. Dai voli in ritardo ai bagagli smarriti, passando per gli infortuni. Insomma, con Revolut Premium anche il caos aeroportuale sembra meno terribile.

Inoltre Revolut mette a tua disposizione un’app gratuita che ti consente di gestire facilmente il tuo conto e i tuoi soldi. Un tocco sullo schermo ed ecco che puoi controllare il tuo saldo, fare cambi di valuta e monitorare i tuoi acquisti.

Il più grande vantaggio? I primi 3 mesi sono completamente gratuiti. Così puoi provare tutti i benefici senza sborsare un centesimo. Se poi decidi che non fa per te, nessun problema. Revolut ti dà la libertà di chiudere il conto senza penale.

Insomma, risparmia le commissioni e approfitta di questa opportunità unica. Con Revolut Premium, avere un conto multivaluta e tante altre agevolazioni diventa davvero semplice. Metti alla prova questa offerta e scopri quanto possono essere serene le tue vacanze senza pensieri legati ai costi extra.