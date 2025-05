Apri SelfyConto entro il 5 maggio e ricevi un Buono Amazon da 100€

Fino al 5 maggio 2025, Banca Mediolanum mette a disposizione un’offerta esclusiva per chi sceglie di aprire SelfyConto, il conto corrente digitale pensato per chi vuole gestire tutto online in modo semplice e conveniente.

I nuovi clienti che rispettano i requisiti richiesti riceveranno un Buono Regalo Amazon da 100€, da utilizzare sulla piattaforma e-commerce. Vediamo quali sono le condizioni da rispettare e i vantaggi di SelfyConto.

Come avere i 100€ di buoni Amazon con SelfyConto

SelfyConto è un conto online a canone zero per 12 mesi (e fino ai 30 anni di età per i più giovani), con prelievi gratuiti in Italia e nei Paesi dell’area euro. Sono inclusi anche l’home banking, le operazioni standard e la carta di debito gratuita appartenente al circuito Mastercard, utilizzabile in tutto il mondo.

Per ricevere il premio, è necessario:

Aprire un nuovo SelfyConto entro il 5 maggio 2025; Accreditare lo stipendio o la pensione, oppure effettuare spese mensili per almeno 500 euro, per tre mesi consecutivi; Le condizioni dovranno essere soddisfatte entro il 10 ottobre 2025.

Chi seguirà correttamente i passaggi riceverà il buono regalo entro 180 giorni dal termine della promozione, tramite l’indirizzo email fornito durante l’apertura del conto. Il bonus sarà riconosciuto solo se il conto risulterà ancora attivo e intestato al partecipante al momento dell’invio.

Aprire SelfyConto è semplice e si fa completamente online dal sito ufficiale di Banca Mediolanum. Per completare la procedura servono un documento di identità, il codice fiscale, uno smartphone e una email attiva. Per l’identificazione puoi scegliere tra SPID, videochiamata con webcam o il riconoscimento tramite un altro conto corrente a te intestato.

Ottimo, adesso hai tutte le istruzioni per l’apertura del conto e per ottenere il buono Amazon. Non ti resta che andare sul sito di Banca Mediolanum e procedere!