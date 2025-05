Conto business: tanti vantaggi e un servizio 100% digitale con Bunq

La scelta di un conto business diventa oggi più facile: puntando su Bunq, infatti, è possibile accedere a un conto al 100% online che permette una gestione completa e la possibilità di ottenere un gran numero di vantaggi.

L’offerta si articola su quattro diversi piani ed è disponibile anche la versione Free a canone zero, che elimina i costi di mantenimento del conto e può risultare la soluzione giusta per freelance e piccole aziende.

Per scoprire tutti i dettagli sulla promo basta visitare il sito ufficiale di Bunq, qui di sotto.

Perché scegliere Bunq

Bunq punta a rivoluzionare il mondo del banking, garantendo a professionisti e aziende la possibilità di sfruttare un conto business ricco di vantaggi e in grado di diventare una vera e propria piattaforma online per la gestione della propria attività, con funzioni legate alla contabilità e alla fiscalità.

Ci sono, inoltre, diversi altri vantaggi, come le carte di pagamento e la possibilità di ottenere un cashback fino all’1% delle spese sostenute (anche personali). Per le aziende, inoltre, ci sono strumenti per la gestione delle spese di tutto il team.

Da segnalare che Bunq propone un servizio di assistenza 24 ore su 24 e mette a disposizione una garanzia per i depositi fino a 100.000 euro. I depositi, infatti, sono protetti dal Dutch Deposit Guarantee Scheme (DGS).

Bunq, per chi è alla ricerca di un conto business, è disponibile in quattro versioni:

Free Business con un canone zero

con un Core Business con un costo di 3,99 euro al mese

con un costo di Pro Business con un costo di 9,99 euro al mese

con un costo di Elite Business con un costo di 23,99 euro al mese

Per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile seguire il link qui di sotto e poi scegliere il piano preferito da attivare.