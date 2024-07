100 euro di Buoni Amazon con questo conto online di ING

Pronti a ricevere 100 euro di Buoni Amazon? Non stiamo parlando di un concorso a premi, ma di una delle offerte più allettanti di ING con il suo Conto Corrente Arancio Più. Se siete alla ricerca di un conto corrente completo e senza spese, questa potrebbe essere l’occasione giusta per voi.

La proposta di ING è davvero interessante: conto a zero canone mensile, prelievi gratuiti in tutta l’area euro e carte di debito, credito e prepagate senza costi aggiuntivi. Se rispettate le condizioni richieste (come l’accredito dello stipendio o pensione, oppure un accredito mensile di almeno 1.000 euro), potete dimenticarvi della fastidiosa voce del canone mensile di 5 euro.

100 euro di Buoni Amazon: tutti i dettagli sulla promo

Ma cosa c’è di meglio di non pagare il canone? Forse ricevere i buoni acquisto in omaggio. Come? È più semplice di quanto si possa immaginare. Al momento dell’apertura del conto, dovete inserire il codice ING2024.

Attenzione però: per ottenere il primo buono da 50 euro, dovrete fare almeno una transazione con carta di debito entro il 29 novembre 2024. Per ottenere i secondi 50 euro, dovrete raggiungere almeno 500 euro di spese sempre entro la stessa data. Tutto questo mantenendo attivi conto e carta, ovviamente.

Il Conto Corrente Arancio Più non è solo l’occasione migliore per fare la spesa di Natale su Amazon senza aprire il portafoglio. È tra i più completi sul mercato grazie a:

Azzeramento canone : niente canone mensile, purché ci sia l’accredito di stipendio/pensione o 1.000 euro mensili.

: niente canone mensile, purché ci sia l’accredito di stipendio/pensione o 1.000 euro mensili. Carta di debito gratuita : usatele per i vostri prelievi gratuiti in tutta Europa.

: usatele per i vostri prelievi gratuiti in tutta Europa. Carta di credito : nessun costo aggiuntivo e possibilità di pagare a rate.

: nessun costo aggiuntivo e possibilità di pagare a rate. Carta prepagata a zero costi : la vostra amica fidata per gli acquisti online.

: la vostra amica fidata per gli acquisti online. Bonifici istantanei gratuiti.

Alla fine, è chiaro come il sole: questo conto mette sul piatto tanti vantaggi in più, compresa la possibilità di guadagnare 100 euro di Buoni Amazon. Niente male come incentivo per dare una chance a ING.